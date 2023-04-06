Які великодні традиції існують у Німеччині

Клаудія Вюрцбург

2 год. тому 2 год. тому

У Німеччині на Великдень, залежно від регіону, існують різні давні традиції. У фотодобірці - десять найвидатніших німецьких традицій Свята Христового Воскресіння.