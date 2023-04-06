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Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/picture-alliance
КультураНімеччина

Які великодні традиції існують у Німеччині

Клаудія Вюрцбург
2 год. тому

У Німеччині на Великдень, залежно від регіону, існують різні давні традиції. У фотодобірці - десять найвидатніших німецьких традицій Свята Христового Воскресіння.

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