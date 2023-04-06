Які великодні традиції існують у Німеччині

Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/picture-alliance КультураНімеччинаЯкі великодні традиції існують у НімеччиніКлаудія Вюрцбург2 год. тому2 год. томуУ Німеччині на Великдень, залежно від регіону, існують різні давні традиції. У фотодобірці - десять найвидатніших німецьких традицій Свята Христового Воскресіння.https://p.dw.com/p/4Pn2TРекламаДивіться також: Українські традиційні танці у метроTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video