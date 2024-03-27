Lufthansa і профспілка Verdi узгодили компромісну угоду

Конфлікт щодо розмірів підвищення заробітної плати для наземного персоналу авіакомпанії Lufthansa врегульовано. Після успішних перемовин за участю посередників компанія Lufthansa та профспілка Verdi узгодили основні положення нової колективної трудової угоди для приблизно 25 тисяч працівників, що вони оголосили ввечері середи, 27 березня, у Франкфурті. Це означає, що страйків цієї групи працівників на Великодні свята вдасться уникнути.

"Ми дуже задоволені результатом перемовин", - сказав представник Verdi. Він переконаний, що як уповноважені профспілки для ведення переговорів, так і працівники проголосують за реалізацію домовленостей. А представник Lufthansa так само визнав, що в компанії теж дуже задоволені результатами. "Але у нас попереду значні інвестиції", - додав він. За його словами, узгоджене підвищення зарплат спричинить додаткові витрати.

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Хоч деталі домовленостей будуть відомі лише в четвер, після того, як відповідні комітети профспілки та компанії будуть належно проінформовані, однак, дворічний термін дії нового колективного договору вже остаточно узгоджений, пише dpa. Сторони вели переговори за зачиненими дверима з понеділка за посередництва прем'єр-міністра Тюрингії Бодо Рамелова (Bodo Ramelow) та колишнього голови Федерального агентства праці Франка-Юрґена Вайзе (Frank-Jürgen Weise). Метою було уникнути безстрокових страйків персоналу під час Великодніх свят. У профспілці Verdi погрожували безстроковим страйком наземного персоналу у разі, якщо арбітраж зазнає невдачі.

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Профспілка вимагала підвищення заробітної плати для приблизно 25 тисяч працівників наземного персоналу Lufthansa на 12,5 відсотка на один рік, в той час, як компанія запропонувала 10 відсотків на 28-місячний термін. Дотепер керівництво Verdi вже організувало п'ять раундів страйків-попереджень працівників наземного персоналу, в результаті чого було скасовано сотні рейсів.