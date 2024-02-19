Німецькі підвісні мости - серед найбільш видовищних у Європі

Підвісні пішохідні мости зазвичай входять до переліку найвідоміших і найпопулярніших об'єктів своїх регіонів - дозволяють помилуватися навколишніми ландшафтами і одночасно полоскотати нерви та отримати незвичайні відчуття. Лише Німеччині налічується понад пів сотні таких мостів. У минулому році тут завершили одразу два великі проєкти - ввели в експлуатацію 665-метровий підвісний міст для пішоходів Скайуолк Віллінґен (Skywalk Willingen) у Гессені та 450-метровий міст Блекфорестлайн (Blackforestline Todtnau) над водоспадом Тодтнау у Шварцвальді.

Новий міст на гірськолижному курорті Віллінґен навіть посів друге місце у переліку найдовших у світі після 721-метрового мосту Sky-Bridge 721 у Чехії. За останні роки у цьому переліку, який постійно змінюється, з'явилося багато нових мостів, проте довжина - не найважливіший параметр, який впливає на популярність та привабливість місця.

У Німеччині відкрили найдовший у країні пішохідний міст To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Підвісні мости для пішоходів у Європі

Німецький туристичний портал Reisereporter склав свій список найбільш вражаючих підвісних пішохідних мостів у Європі, до якого потрапили і деякі німецькі мости. Як виглядає цей перелік - дивіться у нашій фотогалереї.