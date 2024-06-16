Медіафорум DW 2024: ЗМІ перебувають під тиском

"Sharing solutions" - "Ділитися рішеннями" - таким є гасло цьогорічного Глобального медіафоруму DW (Global Media Forum, GMF), який відбудеться 17-18 червня у Бонні. На нього зареєструвалися близько 1500 журналістів та представників галузі медіа з понад 100 країн світу, у тому числі з регіонів Глобального Півдня. Метою форуму є пошук рішень з нагальних питань, що стосуються журналістики та медіа в усьому світі.

Беньямін Парґан (Benjamin Pargan), один з організаторів з боку медіакомпанії Deutsche Welle каже, що серед нагальних і питання безпеки працівників медіа - фізичної, психологічної, правової та економічної. А оскільки 2024-ий - рік глобальних супервиборів, зокрема в Індії, ЄС та США, то велика увага приділятиметься і питанням висвітлення виборів. Крім того, важливими сьогоні є боротьба з дезінформаційними кампаніями, стрімкий розвиток штучного інтелекту (ШІ) та його вплив на повсякденну журналістську роботу.

Тиск з усіх боків

Вільні, збалансовані засоби масової інформації сьогодні відчувають тиск з багатьох боків, пояснює Парґан: "Існують державні суб'єкти, які цілеспрямовано прагнуть підірвати довіру до ЗМІ та журналістів. Популістські та екстремістські партії також розглядають якісні ЗМІ як ворогів і спеціально працюють над тим, щоб зруйнувати довіру до них". До цього додаються технологічний розвиток, каже Парґан, економічний тиск і, зрештою, постійна небезпека для журналістів у зонах бойових дій. "Усі ці питання матимуть значення для наших дискусій", - зазначив представник DW.

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Німеччина також жодним чином не застрахована від деяких з цих проблем, наголошує Гендрік Вюст (Hendrik Wüst), прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія, яка приймає GMF. "Тут радикальні сили також протидіють вільній і незалежній пресі. Противники нашої демократії заперечують факти. Вони покладаються на фейкові новини і брехню, на пропаганду, на ненависть і агітацію. Ми повинні протиставляти їм силу аргументів, мужність сперечатися і пристрасть до свободи і демократії", - зазначив Вюст у відеозверненні. За його словами, GMF є відмінною платформою для обміну досвідом.

Є і позитивні приклади

Однак журналісти також нарікають: потік медіа-пропозицій призводить до того, що деякі користувачі перевантажуються інформацією, особливо негативною. Цю тему також обговорюватимуть на GMF. Деякі представники ЗМІ відчувають себе пригніченими великою кількістю проблем. Однак є і багато позитивних прикладів, якими люди з усього світу хочуть поділитися на GMF.

Як-от Марія Ресса з Філіппін. Вона працює у новинній онлайн-організації Rappler, і вони протидіють дезінформації. У 2021 році Ресса отримала Нобелівську премію миру за "зусилля, спрямовані на збереження свободи слова, яка є умовою демократії та сталого миру". Або журналістка і публіцистка нігерійського походження Мокі Макура. Зі своєю організацією "Африка без фільтрів" вона намагається кинути виклик шкідливим кліше і наративам про Африку та говорити про досягнення і можливості континенту. Або репортерка CNN Нада Башір, яка зробила собі ім'я насамперед завдяки репортажам про війну в Секторі Гази та війну в Україні.

Презентації та дискусії на форумі матимуть різноманітний характер. Так, до учасників з програмною промовою звернеться міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), після чого відбудуться дебати на тему "Сила демократії». Колишній південноафриканський суддя Конституційного суду Альбі Закс виступить на тему "Від суперечок до компромісу - пошук спільних позицій у поляризовані часи". Під час дискусій ітиметься і про те, як журналістам правильно висвітлювати конфлікт на Близькому Сході.

ШІ спричиняє зміни - і добрі, і погані

Дедалі більшої ваги, особливо в галузі медіа, набуває тема штучного інтелекту. ШІ відкриває величезні нові можливості для медіа, наприклад, при підготовці матеріалів та у журналістських розслідуваннях, але також приховує в собі велику небезпеку зловживань.

"Цей розвиток є незворотнім, - каже Беньямін Парґан, - медіа-компанії повинні допомагати формувати його, а не протидіяти йому, але при цьому правильно оцінювати та визначити можливості та ризики". Під час наших дискусій з колегами з усього світу ми хочемо показати приклади найкращих практик і провести відкритий діалог, щоб представити як можливості, так і ризики, пояснив представник DW.

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Застосування ШІ також є глобальною проблемою. Як вказують організатори GMF, штучний інтелект може "перевернути нашу медіа-систему догори дригом", "може зруйнувати бізнес-моделі, сприяти дезінформації та підірвати довіру в суспільстві". Але, з іншого боку, "ШІ також може бути використаний для розширення доступу до інформації та цифровізації". Питання про те, як люди на Глобальному Півдні можуть скористатися перевагами штучного інтелекту, також перебуватиме в центрі уваги програми GMF.

В одному з відеороликів GMF окреслює бачення майбутнього: "Уявіть собі світ свободи слова, вільної преси та вільного доступу до інформації для всіх". І далі йдеться: "Досить мріяти! Починаймо діяти! На Глобальному медіафорумі DW у Бонні. Учасники з усього світу хочуть поділитися з нами своїми рішеннями та сформувати журналістику завтрашнього дня! Приєднуйтесь!"