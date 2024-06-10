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КонфліктиСполучені Штати Америки

США та Польща підтримають Київ у боротьбі з дезінформацією

Дмитро Шварц
10 червня 2024 р.

США та Польща створили Українську комунікаційну групу, "щоб підтримати Україну в боротьбі з російською агресією в інформаційному просторі".

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Фото: picture-alliance/AP Photo/D. Goldman

Сполучені Штати Америки та Польща створили Українську комунікаційну групу, "щоб підтримати Україну в боротьбі з російською агресією в інформаційному просторі". Про це у понеділок, 10 червня, заявили у Центрі глобальної взаємодії Державного департаменту США, який працює над викриттям дезінформації.

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Як йдеться у заяві, нова група об'єднає союзників для "координації повідомлень, сприяння точному інформуванню про повномасштабне вторгнення Росії, посилення голосу України та викриття кремлівських інформаційних маніпуляцій".

Також у Державному департаменті зазначили, що Кремль "неодноразово використовує брехню і маніпуляції, щоб створити фальшиві приводи для свого невиправданого вторгнення, заплутати свої військові цілі і спробувати підірвати світову солідарність з українським народом".

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