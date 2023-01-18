Нобелівська лауреатка Ресса виграла суд у справі про податки

Філіппінську журналістку Марію Рессу звинувачували в ухиленні від сплати податків при залученні капіталу через іноземних інвесторів. Проти неї висунуті й інші обвинувачення.

Податковий апеляційний суд Філіппін виправдав журналістку та генеральну директорку видання Rappler Марію Рессу, а також Rappler Holdings Corp у справі про ухилення від сплати податків, повідомило саме видання в Twitter у середу, 18 січня.

Звинувачення проти видання та його засновниці висунув у 2018 році уряд тодішнього президента Філіппін Родріго Дутерте. Журналістів звинуватили в ухиленні від сплати податків при залученні капіталу через іноземних інвесторів North Base Media та Omidyar Network. Ідеться про випуск для цих двох організацій філіппінських депозитарних розписок. Згідно з філіппінськими законами, іноземці не мають права володіти місцевими медіа.

"Ми довели, що Rappler не ухиляється від сплати податків. Сьогодні перемагають факти, перемагає правда, перемагає справедливість", - прокоментувала Ресса рішення суду.

Однак проти журналістки висунуті звинувачення ще в трьох справах, включно з обвинуваченням у "кібернаклепі", за якими її можуть засудити майже до семи років ув'язнення, зауважує агентство AFP.

У 2021 році Ресса разом із головним редактором російської "Нової газети" Дмитром Муратовим стала лауреаткою Нобелівської премії миру. Премію їм присудили за "зусилля в захисті свободи висловлювань, що є передумовою демократії та тривалого миру"

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