Прифронтовий Херсон знайшов побратимів у Німеччині

"Партнерство солідарності" Бонн і Херсон уклали рік тому. Такі партнерства німецькі міста з моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну укладають з українськими, аби підтримувати їх в умовах війни. Протягом першого року партнерства боннці відправили до Херсону кілька партій гуманітарної допомоги, а комунальні підприємства міста регулярно передають нагально необхідне обладнання. Цими днями делегація з Херсону вперше за час партнерства відвідує Бонн. Під час цього візиту в понеділок, 26 лютого, пожежники Бонна передали українським партнерам мікроавтобус та реанімобіль. "Ця техніка допомагатиме розвозити гуманітарну допомогу і рятувати людей, які потрапляють під обстріли", - зазначив у розмові з DW заступник голови начальника Херсонської міської військової адміністрації Віталій Бєлобров.

У Бонні не забувають про російську агресію проти України

Того ж дня Віталій Білобров і бургомістерка Бонна Катя Дернер (Katja Dörner) підписали моморандум про поглиблення співпраці між містами. Документ передбачає взаємодію у таких сферах як організація зустрічей між жителями обох міст, обмін досвідом у сфері комунального господарства і управління, культурний і молодіжний обмін, освіта і спорт. Таким чином "партнерство солідарності" виходить суто за рамки підтримки в умовах війни і переростає у довгострокову взаємодію. Катя Дернер у своїй промові перед підписанням меморандуму висловила впевненість, що після війни Бонн і Херсон стануть містами-побратимами. Для колишньої столиці Західної Німеччини побратимство - особливий крок. За всю новітню історію міста Бонн уклав лише два партнерства - з британським Оксфордом і польським Ополе. Тож Херсон має стати третім побратимом.

Підписання меморандуму з Херсоном, за словами Каті Дернер, є й важливим нагадуванням громаді міста про те, що війна в Україні триває, хоч суспільна увага до неї у Німеччині поступово зменшується. "Ми використовуватимемо будь-яку нагоду, будь-який публічний захід у нашому місті - чи то культурний, чи то спортивний - щоби і надалі збирати пожертви для Херсону", - зазначила бургомістерка в інтерв'ю DW.

За словами Віталія Бєлоброва, потреби Херсону у спецтехніці й транспорті є постійними. Зокрема, замість великих автобусів, які думали передати Херсону боннці, українці попросили менші - але у більшій кількості. " Адже щойно у нас з'являється техніка, за один "прильот" ворог може знищити 7-8 одиниць техніки. Вони обстрілюють критичну інфраструктуру, комунальні транспортні підприємства. Вони не воюють з військом, вони воюють з українським народом, з цивільними. У Херсоні сьогодні немає жодної лікарні, школи, садочка, жодного об'єкту критичної інфраструктури, який би не був під обстрілом", - нагадує Булобров. У Бонні делегація з Херсона зустрілася з керівниками комунальних підприємств, аби донести найбільш нагальні потреби міста.

Передача Херсону міроавтобуса і реанімобіля від пожежників Бонна Фото: Bundesstadt Bonn

Херсон думає про повоєнну відбудову

Якими би важливими не були у нинішній скруті пожертви і технічна допомога з Бонна, розвиток партнерства між містами - це й важлива моральна підтримка, каже Віталій Бєлобров. "Зараз херсонцям потрібні сигнали, що вони мають підтримку, що вони не самі. Що коли вони вистоять у війні, у них будуть партнери, які допоможуть їм відбудовувати місто. Нам потрібно вже нині розробляти план відновлення і стратегію розвитку міста. Немає сенсу відбудовувати місто таким, яким воно було. Треба впроваджувати новітні, зокрема, зелені технології. Ми рухаємося до ЄС. Тому важливо робити все відповідно до норм ЄС", - зазначає херсонець.

Попри війну, Херсон думає не лише про те, як вижити, але й про відбудову і довгостроковий розвиток. І нові міжнародні партнери відіграють у цьому ключову роль. Торік Херсон у співпраці з асоціацією міст Нідерландів розробив план відновлення і розвитку громади на наступні п'ять років, який налічує загалом 38 проєктів, розповів Віталій Бєлобров. "Ми будемо його доповнювати і втілювати, і ми хочемо вже нині залучати інших наших партнерів, експертів, зокрема й з Бонну, до розробки стратегії сталої мобільності, до перебудови нашого водоканалу, тепломереж. У Бонні ми побачили, що це місто у цій сфері дуже інновативне", - констатує заступник начальника військової адміністрації Херсону.

Майже щодня Херсон зазнає обстрілів ворожою артилерією з іншого берега Дніпра Фото: Oleksandr Kornyakov/Vgoru

По два і більше: Більше 200 "партнерств солідарності"

Після підписання меморандуму про поглиблення співпраці з Херсоном хор, створений у Бонні українськими біженцями, заспівав "Оду до радості" - гімн Європейського Союзу, частково в українському перекладі. Боннська бургомістерка Катя Дернер наголосила, що співпраця з Херсоном націлена у майбутнє. Можливо, і на спільне майбутнє Бонну й Херсону в Євросоюзі. "Комунальні партнерства, зв'язки між громадами можуть допомогти проторувати шлях до Європейського Союзу. Мені дуже би цього хотілося", - зізналася бургомістерка у розмові з DW.

Тим часом комунальні партнерства між Україною і Німеччиною стрімко розвиваються. Якщо на момент широкомасштабного російського вторгнення їх було 73, то на даний момент - вже понад 200, констатував у другу річницю великої війни у своєму пресрелізі німецький Сервісний центр Комуни в єдиному світі (Servicestelle Kommunen in der Einen Welt - SKEW). В організації наголошують, що ці партнерства - не лише допомога вистояти у війні, але й інвестиція у майбутнє. "Німецькі та інші європейські громади роблять важливий внесок, надаючи консультації і передаючи технології, але й вчаться водночас з досвіду українських громад, зокрема, у питаннях організації роботи з біженцями або надання комунальних послуг у кризових умовах", - йдеться у прес-релізі SKEW.

Деякі українські міста вже мають у Німеччині й по два і більше партнерів. У скруті зайвих друзів не буває: друге місто-партнер є і в Херсону - це північнонімецьке місто Кіль. Укладене у вересні минулого року "партнерство солідарності" дуже швидко переросло у довгострокову дружбу. 29 лютого делегація з Херсону підпише в столиці землі Шлезвіґ-Гольштейн угоду про побратимство міст.