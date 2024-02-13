Обстріл Херсона: під ударом опинилися два медзаклади

У Херсоні під обстріл російських військ потрапили два медичні заклади, житлові будинки і зупинка громадського транспорту. Над Одесою збили Х-59, уламки пошкодили багатоповерхівку.

Вдень у вівторок, 13 лютого, російські війська ударили по Херсону. Обстріляні цивільні об'єкти, попередньо без жертв і постраждалих.

"Цього разу під масованим вогнем опинилися зупинка громадського транспорту, житлові будинки, одразу два медичних заклади", - написав у Telegram начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Крім того, російська армія ударила з безпілотника і по житловому будинку у Гаврилівці, що на Херсонщині. "На подвір'я оселі окупанти скинули вибухівку з дрона. Через це постраждали двоє людей", - повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

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Ракетний обстріл Одеси

Тим часом в Одесі уламки збитої російської крилатої ракети повітряного базування Х-59 пошкодили цивільну інфраструктуру, а саме незаселену новобудову та багатоповерхівку. "Постраждалих людей, на щастя, немає", - написав голова Одеської ОДА Олег Кіпер у Telegram-каналі.

Обстріл Покровського району на Донеччині

Раніше цього дня російські війська ударили з ракетних систем залпового вогню "Ураган" по Покровському району Донеччини. Внаслідок обстрілу було пошкоджено два багатоквартирні будинки.

"Приблизно о 10:40 ранку 13 лютого 2024 року російські війська вдарили з РСЗВ “Ураган” по смт Цукурине Покровського району. Співробітники ДСНС обстежили місцевість та встановили, що внаслідок обстрілу пошкоджено 2 багатоквартирних двоповерхових житлових будинки по вул. Світла та легковий автомобіль. Постраждалих та загиблих немає", - написав у Telegram командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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