Росіяни обстріляли центр Херсона: четверо загиблих

Близько опівдня у понеділок, 5 лютого, російській війська обстріляли середмістя Херсона з артилерії. Внаслідок атаки четверо людей загинули, один чоловік - отримав поранення, повідомив в Telegram міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Як уточнив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, двоє загиблих чоловіків віком 45 і 50 років в момент атаки перебували в автівці, яка зайнялася після обстрілу. Також загинули 60-річний чоловік і 66-річна жінка, які знаходились на вулиці.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін додав, що поранення отримав 24-річний херсонець, його доставили до лікарні з вибуховою травмою.

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У Херсонській обласній прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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