Global Media Forum 2022: робота журналістів у кризові часи

Кризи, зокрема й глобальні, вже не є винятком. Вони стали новою нормою. Зміна клімату, вимирання видів, зростання нерівності у світі, пандемія, війна не лише змінюють одне одного. Вони перетинаються, посилюють одне одного, створюють поле всебічної загрози. Для прикладу, внаслідок нападу Росії на Україну не лише гинуть люди під градом снарядів, але й очікується голод у світі, падіння глобальної економіки та загроза нових хвиль міграції. І журналісти перебувають в епіцентрі цих криз. Як репортер, як лідер думки - і часто як мішень атак.

"Тож російський напад на Україну також затьмарює цьогорічний Global Media Forum (GMF), - констатує генеральний директор Deutsche Welle Петер Лімбурґ (Peter Limbourg), маючи на увазі міжнародну медіаконференцію, яка відбудеться 20-21 червня. - Це знайшло відображення в тематиці конференції, а також визначило вибір переможців нашої премії DW "За свободу слова": ми відзначаємо двох українських журналістів, які зробили особливий внесок у донесення до світової громадськості жорстокої реальності цієї війни".

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Євген Малолєтка та Мстислав Чернов з великою відданістю задокументували облогу та знищення українського портового міста Маріуполя. Вручення премії DW "За свободу слова" двом фотожурналістам наприкінці першого дня конференції стане однією із ключових подій GMF.

Нобелівська лауреатка запитує: "Чим ви готові пожертвувати заради правди?"

Іншою такою подією буде виступ лауреатки Нобелівської премії миру 2021 року Марії Ресси. Її промова має назву: "Чим ви готові пожертвувати заради правди?". Ресса знає, про що каже: як журналістка-розслідувачка і співзасновниця інтернет-порталу новин, вона особисто зазнавала постійних переслідувань з боку уряду Філіппін у Манілі, включаючи численні арешти. "Я дуже радий, що нам вдалося залучити її до відкриття Global Media Forum, - зазначає Петер Лімбурґ і додає: За допомогою конференції ми хочемо заохотити та додати сил всім, хто відданий свободі слова та ЗМІ у всьому світі".

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Global Media Forum, організатором якого є DW, міцно утвердився як найбільша міжнародна медіаконференція в Німеччині. Deutsche Welle проводить його в 15-й раз. Цього разу - під гаслом "Формуємо завтра, зараз" (Shaping tomorrow, now). За останні два роки через пандемію короновірусної хвороби дискусію можна було проводити лише віртуально. Тепер GMF знову відбувається в очному форматі: у колишній пленарній залі німецького Бундестагу в Бонні та інших приміщеннях боннського World Conference Centre. "Після двох років пандемії можна помітити, що багато людей дуже чекають на живу зустріч", - зауважила відповідальна за програму конференції Веріца Спасовська (Verica Spasovska). Ті, хто не може потрапити до Бонна, можуть стежити за частиною подій конференції онлайн.

Висвітлення війни, цифрова залізна завіса, обхід цензури

Спасовська окреслює основні теми цьогорічного GMF у запитаннях: "Як журналісти позиціонують себе в часи криз і конфліктів? Як нам повернути або зберегти довіру нашої аудиторії? З якими викликами пов'язані ці кризи для роботи журналістів?". Початок війни в Україні змусив ще раз переглянути програму форуму. "Зараз ми приділяємо більше уваги висвітленню теми війну, говоримо про нову цифрову залізну завісу в Європі, ставимо питання, наприклад, про обхід цензури. Це теми, які ми зараз включили до програми", - каже Спасовська.

Вона сподівається, що після двох днів конференції учасники підуть додому з відчуттям: "Я чогось тут навчився і дещо для себе виніс". Аби це уможливити, учасники зможуть взяти участь у серії воркшопів з практичними порадами для щоденної роботи журналісток та журналістів.

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До цього аспекту медіаконференції пасує й те, що керівники німецьких шкіл журналістики збираються разом на свою щорічну зустріч на полях GMF - в той час як їхні студенти беруть участь у медійному висвітленні конференції.

Напередодні GMF у Бонні збиралися міністри з питань ЗМІ та культури країн G7, потім вони мають відвідати і саму медіаконференцію DW. На початку конференції в одній з подій участь візьме й державна міністерка культури та ЗМІ Німеччини Клаудія Рот (Claudia Roth). Тема дискусії за її участі: "Формування майбутнього журналістики в часи війни - те, як ми житимемо в майбутньому, залежить від того, як ми висвітлюємо події сьогодні".