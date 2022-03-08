Гендиректор DW про заборону Deutsche Welle в Росії (04.02.2022)

"Навіть якщо ми змушені залишити Росію, ми посилимо висвітлення подій у країні", - заявив гендиректор DW Петер Лімбурґ у відповідь на заборону DW в Росії. Він підкреслив: медіакомпанія не просто не ігноруватиме те, що відбувається в РФ, а розповідатиме про події все більше і більше.