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Петер Лімбурґ - німецький журналіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Петер Лімбурґ".
Німецький журналіст Петер Лімбурґ є генеральним директором Deutsche Welle, починаючи від жовтня 2013 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
"Навіть якщо ми змушені залишити Росію, ми посилимо висвітлення подій у країні", - заявив гендиректор DW Петер Лімбурґ у відповідь на заборону DW в Росії. Він підкреслив: медіакомпанія не просто не ігноруватиме те, що відбувається в РФ, а розповідатиме про події все більше і більше.