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Петер Лімбурґ

Петер Лімбурґ - німецький журналіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Петер Лімбурґ".

Німецький журналіст Петер Лімбурґ є генеральним директором Deutsche Welle, починаючи від жовтня 2013 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Московський корпункт Deutsche Welle переїздить до Риги

Московський корпункт Deutsche Welle переїздить до Риги 08.03.2022

Медіакомпанія продовжить робити все можливе в технічному та організаційному плані, щоби забезпечити аудиторію в Росії та в усьому світі важливою інформацією, заявив гендиректор DW Петер Лімбурґ.

Гендиректор DW про заборону Deutsche Welle в Росії (04.02.2022) 04.02.2022

"Навіть якщо ми змушені залишити Росію, ми посилимо висвітлення подій у країні", - заявив гендиректор DW Петер Лімбурґ у відповідь на заборону DW в Росії. Він підкреслив: медіакомпанія не просто не ігноруватиме те, що відбувається в РФ, а розповідатиме про події все більше і більше.
Гендиректор DW: Будемо висвітлювати події в Росії попри заборону

Гендиректор DW: Будемо висвітлювати події в Росії попри заборону 03.02.2022

Рішення російської влади про заборону мовлення "неможливо зрозуміти", заявив гендиректор DW Петер Лімбурґ. За його словами, Deutsche Welle продовжить висвітлювати події в Росії.
Білоруський журналіст Бураков вийшов на волю після 20 діб арешту

Білоруський журналіст Бураков вийшов на волю після 20 діб арешту 01.06.2021

За словами журналіста Олександра Буракова, ізолятор тимчасового тримання УВС Могильовського облвиконкому більше схожий на "військову в'язницю".
Премію DW За свободу слова отримає авторка розслідувань про торгівлю людьми

Премію DW "За свободу слова" отримає авторка розслідувань про торгівлю людьми 03.05.2021

Журналістка з Нігерії Тоборе Овуорі більше півроку працювала під прикриттям, аби розповісти про торгівлю людьми.
Гендиректор DW Петер Лімбурґ: Журналістика може рятувати життя

Гендиректор DW Петер Лімбурґ: "Журналістика може рятувати життя" 03.05.2020

Під час пандемії COVID-19 на журналістах лежить особлива відповідальність. Вони - ті, хто може вказати урядам на їхні помилки, наголосив гендиректор медіакомпанії Deutsche Welle Петер Лімбурґ.

Новини про коронавірус попри цензуру: DW нагородила 17 журналістів

Новини про коронавірус попри цензуру: DW нагородила 17 журналістів 03.05.2020

Лауреатами премії DW "За свободу слова" стали 17 журналістів та активістів, які зазнали переслідувань за інформування про пандемію COVID-19 у власних країнах.
DW відкидає погрози з боку російської Держдуми

DW відкидає погрози з боку російської Держдуми 04.09.2019

Deutsche Welle відмовилася брати участь у засіданні комісії Держдуми РФ з розслідування іноземного втручання. Медіакомпанію пригрозили позбавити акредитації. Гендиректор Лімбург відкинув звинувачення на адресу DW.
Анабель Ернандес отримала премію DW За свободу слова

Анабель Ернандес отримала премію DW "За свободу слова" 27.05.2019

Мексиканська журналістка Анабель Ернандес отримала DW Freedom of Speech Award за боротьбу проти корупції та спроб приховати злочини та безкарність у Мексиці.
Мовлення іспаномовного телеканалу DW у Венесуелі відновлено

Мовлення іспаномовного телеканалу DW у Венесуелі відновлено 15.04.2019

Сигнал іспаномовного кабельного телеканалу Deutsche Welle зник у Венесуелі напередодні. Берлін нагадав Каракасу про свободу преси.
Влада Венесуели відключила іспаномовний телеканал Deutsche Welle

Влада Венесуели відключила іспаномовний телеканал Deutsche Welle 14.04.2019

Влада Венесуели відключила сигнал іспаномовного телеканалу медіакомпанії Deutsche Welle у кабельній мережі. Медіакомпанія пропонує глядачам заходити на канал DW у YouTube та на сторінки компанії в соцмережах.
Анабель Ернандес: Розказати правду, навіть ризикуючи життям

Анабель Ернандес: Розказати правду, навіть ризикуючи життям 19.02.2019

Лауреаткою премії DW "За свободу слова" у 2019 році стала мексиканська журналістка Анабель Ернандес. За свою мужність їй довелось заплатити високу ціну.
Петер Лімбурґ переобраний на посту генерального директора DW

Петер Лімбурґ переобраний на посту генерального директора DW 28.09.2018

Переобрання Петера Лімбурґа генеральним директором DW схвалила Рада з мовлення DW на засіданні в Берліні.

Анґела Меркель про виклики перед DW (05.06.2018) 05.06.2018

Про нові виклики, які стоять перед мас-медіа в епоху світових криз і зростаючого популізму, Анґела Меркель говорила на урочистому прийомі з нагоди 65-річчя DW. Дивіться, як канцлерка ФРН привітала DW.
Меркель: Deutsche Welle - історія успіху

Меркель: Deutsche Welle - історія успіху 05.06.2018

На урочистостях з нагоди 65-річчя Deutsche Welle канцлерка Німеччини Анґела Меркель наголосила на важливості роботи медіаконцерну.

65 років DW: 30 мов, одна хвиля (03.05.2018) 03.05.2018

65 років тому Deutsche Welle вперше вийшла в ефір. Нині аудиторія DW охоплює понад 150 мільйонів людей у цілому світі 30 мовами світу, в тому числі й українською.
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