Білоруський журналіст Бураков вийшов на волю після 20 діб арешту

Білоруський журналіст Олександр Бураков, який співпрацює з Deutsche Welle (DW), у вівторок, 1 червня, вийшов на волю після 20 діб адміністративного арешту за звинуваченням у "повторній участі в несанкціонованому заході". Опинившись на волі, репортер розповів, що ізолятор тимчасового тримання (ІТТ) УВС Могильовського облвиконкому більше схожий на "військову в'язницю".

Як повідомила правозахисна волонтерська група MayDay у своєму Telegram-каналі, на волю вийшов також інший арештований журналіст - Володимир Лапцевич. "На міліцейському авто їх вивезли з території ізолятора, щоб їх там не зустріли родичі і журналісти", - зазначили правозахисники.

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Журналіст розповів про застосування до нього сили

За словами Буракова, на третю добу арешту до нього "застосували трошки силу, прийом із заламування руки". Репортер уточнив, що він наполягав на дотриманні правил внутрішнього розпорядку, однак зіткнувся з такою реакцією силовиків.

"Єдине, що залишалося, - це, звісно, підкорятися", - додав він.

Генеральний директор DW: Звинувачення - свавільно сфабриковане

Генеральний директор Deutsche Welle Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) 15 травня висловив упевненість, що звинувачення у справі Буракова - "свавільно сфабриковане", а поводження з репортером показує, що «режим дедалі жорстокіше діє щодо журналістів". Лімбург вимагав від білоруської влади негайно скасувати вирок.

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За версією слідства, Олександр Бураков брав участь "в несанкціонованому заході" біля Могильовського обласного суду 12 травня.

Олександр Бураков оголошував голодування в ізоляторі

Тим часом правозахисники з MayDay в Telegram-каналі написали, що жодного масового заходу біля суду того дня не було, а рішення про адміністративний арешт ухвалили, спираючись лише на свідчення співробітника Ленінського РВВС Василя Корнєєнка.

Бураков розповідав, що його піддавали тортурам і нелюдському поводженню в ізоляторі: йому не давали нормально спати і регулярно влаштовували перевірки з роздяганням догола в коридорі. Крім того, журналісту так і не вручили передачу, яку його родичі принесли в ізолятор ще 13 травня. Репортер на знак протесту провів голодування.