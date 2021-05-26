Білоруський журналіст Бураков вийшов на волю після 20 діб арешту
За словами журналіста Олександра Буракова, ізолятор тимчасового тримання УВС Могильовського облвиконкому більше схожий на "військову в'язницю".
Олександр Бураков
Білоруський журналіст Олександр Бураков, який співпрацює з Deutsche Welle (DW), у вівторок, 1 червня, вийшов на волю після 20 діб адміністративного арешту за звинуваченням у "повторній участі в несанкціонованому заході". Опинившись на волі, репортер розповів, що ізолятор тимчасового тримання (ІТТ) УВС Могильовського облвиконкому більше схожий на "військову в'язницю".
Як повідомила правозахисна волонтерська група MayDay у своєму Telegram-каналі, на волю вийшов також інший арештований журналіст - Володимир Лапцевич. "На міліцейському авто їх вивезли з території ізолятора, щоб їх там не зустріли родичі і журналісти", - зазначили правозахисники.
За словами Буракова, на третю добу арешту до нього "застосували трошки силу, прийом із заламування руки". Репортер уточнив, що він наполягав на дотриманні правил внутрішнього розпорядку, однак зіткнувся з такою реакцією силовиків.
"Єдине, що залишалося, - це, звісно, підкорятися", - додав він.
Генеральний директор DW: Звинувачення - свавільно сфабриковане
Генеральний директор Deutsche Welle Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) 15 травня висловив упевненість, що звинувачення у справі Буракова - "свавільно сфабриковане", а поводження з репортером показує, що «режим дедалі жорстокіше діє щодо журналістів". Лімбург вимагав від білоруської влади негайно скасувати вирок.
За версією слідства, Олександр Бураков брав участь "в несанкціонованому заході" біля Могильовського обласного суду 12 травня.
Олександр Бураков оголошував голодування в ізоляторі
Тим часом правозахисники з MayDay в Telegram-каналі написали, що жодного масового заходу біля суду того дня не було, а рішення про адміністративний арешт ухвалили, спираючись лише на свідчення співробітника Ленінського РВВС Василя Корнєєнка.
Бураков розповідав, що його піддавали тортурам і нелюдському поводженню в ізоляторі: йому не давали нормально спати і регулярно влаштовували перевірки з роздяганням догола в коридорі. Крім того, журналісту так і не вручили передачу, яку його родичі принесли в ізолятор ще 13 травня. Репортер на знак протесту провів голодування.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.