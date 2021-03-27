Премію DW "За свободу слова" отримає авторка розслідувань про торгівлю людьми

Премію німецької медіакомпанії Deutsche Welle "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) цього року присуджено журналістці Тоборе Овуорі з Нігерії. Ім'я лавреатки оголосили в понеділок, 3 травня.

У 2013 році Овуорі готувала журналістське розслідування про злочинні синдикати, причетні до проституції, контрабанди людей і торгівлі людськими органами. Вона протягом семи місяців прикидалася працівницею сфери секс-послуг. За оцінкою Міжнародної організації з міграції, потенційними жертвами торговців людьми є 80 відсотків дівчат, які приїжджають з Нігерії в Європу.

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Теми журналістки: торгівля людьми і стигматизація людей з ВІЛ

Генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) особливо відзначив відвагу лауреатки. "Премія відображає важливість прозорості в нашій роботі і значимість хоробрості в суспільстві", - підкреслив він.

Інші резонансні публікації Овуорі стосуються торгівлі людьми в Лівії і стигматизації нігерійських дітей з ВІЛ. Зараз журналістка працює над матеріалом про причетність дипломатів до торгівлі людьми.

Медіакомпанія Deutsche Welle вручає нагороду "За свободу слова" з 2015 року. Лавреатом може стати людина або ініціатива, які зіграли важливу роль у справі захисту в ЗМІ прав людини і свободи думок.



