 Премію DW ″За свободу слова″ отримає авторка розслідувань про торгівлю людьми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2021

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Новини

Премію DW "За свободу слова" отримає авторка розслідувань про торгівлю людьми

Журналістка з Нігерії Тоборе Овуорі більше півроку працювала під прикриттям, аби розповісти про торгівлю людьми.

Нігерійська журналістка Тоборе Овуорі

Нігерійська журналістка Тоборе Овуорі

Премію німецької медіакомпанії Deutsche Welle "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) цього року присуджено журналістці Тоборе Овуорі з Нігерії. Ім'я лавреатки оголосили в понеділок, 3 травня.

У 2013 році Овуорі готувала журналістське розслідування про злочинні синдикати, причетні до проституції, контрабанди людей і торгівлі людськими органами. Вона протягом семи місяців прикидалася працівницею сфери секс-послуг. За оцінкою Міжнародної організації з міграції, потенційними жертвами торговців людьми є 80 відсотків дівчат, які приїжджають з Нігерії в Європу.

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Теми журналістки: торгівля людьми і стигматизація людей з ВІЛ

Генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) особливо відзначив відвагу лауреатки. "Премія відображає важливість прозорості в нашій роботі і значимість хоробрості в суспільстві", - підкреслив він.

Інші резонансні публікації Овуорі стосуються торгівлі людьми в Лівії і стигматизації нігерійських дітей з ВІЛ. Зараз журналістка працює над матеріалом про причетність дипломатів до торгівлі людьми.

Медіакомпанія Deutsche Welle вручає нагороду "За свободу слова" з 2015 року. Лавреатом може стати людина або ініціатива, які зіграли важливу роль у справі захисту в ЗМІ прав людини і свободи думок.


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