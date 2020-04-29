Новини про коронавірус попри цензуру: DW нагородила 17 журналістів

Премія німецького мовника Deutsche Welle (DW) "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) цьогоріч вручається за висвітлення кризи, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Її лауреатами нині стали 17 журналістів і блогерів з різних країн світу, які писали про ситуацію у власних державах в умовах пандемії COVID-19, і зазнали погроз, арештів і судових переслідувань.

"Під час глобальної кризи у сфері охорони здоров'я журналістика виконує ключову функцію, і кожен журналіст несе велику відповідальність, - заявив генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limburg), оголошуючи переможців конкурсу в Берліні. - Громадяни кожної країни мають право на доступ до інформації, що ґрунтується на фактах і критичному аналізі. Будь-яка форма цензури може коштувати життя! Спроби криміналізувати повідомлення про поточну ситуацію явно порушують свободу думки".

Напади, погрози, арешти

Журналістські організації відзначають масові обмеження свободи ЗМІ під час пандемії COVID-19. "Авторитарні режими в усьому світі не змогли втриматися від використання цієї безпрецедентної кризи для контролю над національними ЗМІ чи посилення державної цензури", - йдеться в заяві "Репортерів без кордонів" (ROG), опублікованій на сайті організації.

За час пандемії станом на 29 квітня Міжнародний інститут преси (IPI) зареєстрував 150 порушень свободи ЗМІ в багатьох країнах. Йдеться про цензуру, обмеження доступу до інформації, арешти журналістів, словесні нападки і фізичні напади на них.

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Росія: загрози від Кадирова

Однією з лауреаток премії "За свободу слова" стала російська журналістка, оглядач "Новой газеты" Олена Мілашина. Через критичні репортажі про те, як Чечня поводиться у час кризи, спричиненої коронавірусом, Мілашина стала об'єктом пильної уваги з боку глави республіки Рамзана Кадирова.

У матеріалі "Смерть від коронавірусу - менше зло", опублікованому в "Новой газете" 12 квітня, журналістка написала, що лікарям не вистачає засобів захисту, а місцева влада проводить масові затримання за порушення режиму самоізоляції. Крім того, жителі регіону з симптомами COVID-19 уникають звернення до лікарів, побоюючись можливих репресій.

Стаття викликала незадоволення Кадирова. На наступний день в своєму Telegram-каналі він звернувся за допомогою до ФСБ, яку назвав "могутньої цитаделлю" російського суверенітету. "Доки триватиме провокаційне і вибухонебезпечне античеченське цькування, нахабно і безсовісно влаштоване виданням "Новая газета?" - запитував Кадиров.

На відео наради Кадирова зі своїми підлеглими, оприлюдненому в інтернеті, глава Чечні заявляє: "Якщо ви (Федеральна служба безпеки. - Ред.) хочете, щоб ми вчинили злочин і стали злочинцями, то так і скажіть! Один візьме на себе цей тягар відповідальності і понесе покарання за законом. Посидить у в'язниці і вийде!" Журналісти і правозахисники розцінили ці слова як пряму погрозу вбивства.

Російська журналістка Олена Мілашина, якій погрожував Рамзан Кадиров

Інцидент з Мілашиною привернув увагу уповноваженої уряду ФРН з прав людини Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) і посла Франції з прав людини Франсуа Крокетта. У спільній заяві вони закликали Росію провести розслідування погроз на адресу журналістки "Новой газеты". "Погрози з боку держчиновників абсолютно неприйнятні і суперечать всім правовим нормам", - йдеться у документі.

Білорусь: кримінальні переслідування за професійну діяльність

Ще один лауреат премії DW "За свободу слова" - головний редактор білоруського онлайн-видання "Ежедневник" Сергій Сацук. 25 березня журналіста затримали за підозрою в отриманні хабаря і порушили щодо нього кримінальну справу. Колеги Сацука переконані, що причиною переслідувань стала стаття "Хто сіє паніку навколо коронавірусу: президент чи сайти і канали?", опублікована на сайті "Ежедневника". У ній Сацук засумнівався в точності офіційних даних про поширення інфекції в країні.

У матеріалі також зазначалось, що президент країни Олександр Лукашенко доручив Комітету державної безпеки "розібратися з сайтами і каналами, які публікують фейки про смерті від коронавірусу в Білорусі". "Саме це розпорядження, на тлі офіційно стабільної ситуації в країні, дало ясно зрозуміти: час панікувати!" - писав журналіст.

4 квітня генеральний прокурор Білорусі скасував рішення про взяття Сергія Сацука під варту, проте звинувачення з нього так і не були зняті. Раніше на сайті "Ежедневник" була опублікована стаття Сацука про корупцію в міністерстві охорони здоров'я. Сам журналіст неодноразово заявляв, що з ним намагаються розправитися за його професійну діяльність

Китай: зникнення журналістів

У лютому західні ЗМІ написали про зникнення кількох китайських блогерів. Один з них - адвокат Чень Цюші, ще один лауреат премії "За свободу слова", - за кілька днів до свого зникнення 6 лютого опублікував в Twitter і YouTube відео, в якому заявив: "Я боюся. Переді мною - вірус. За мною - юридична та адміністративна влада Китаю. Але поки я живий, я продовжуватиму писати і повідомлятиму лише те, що бачив і чув сам".

До цього Чень Цюші кілька днів перебував в Ухані і писав про те, що китайська система охорони здоров'я не може впоратися з кризою: медикам не вистачає масок, захисного одягу, а головне - не вистачає діагностичних наборів, і багато людей не можуть з'ясувати, чи заражені вони коронавірусом. З 6 лютого він перестав виходити на зв'язок, а пізніше поліція повідомила його матері, що Чень Цюші був перебуває "на карантині". Його друзі впевнені, що блогера взяли під варту, позбавивши його засобів зв'язку.

Фань Бінь розміщував відео про поширення коронавірусу в Ухані. З 9 лютого інформації про нього немає

Бізнесмен Фан Бінь, як і Чень Цюші, розміщував в інтернеті відео і прямі трансляції про ситуацію в своєму рідному місті Ухань. 1 лютого він виклав відео, на якому було видно мішки для трупів в припаркованому біля лікарні автомобілі. На наступний день він повідомив, що поліція допитала його і вилучила ноутбук. З 9 лютого про Фан Біня немає ніякої інформації.

Зникнення журналістів в Китаї не припиняються: лише з 19 квітня в країні зникли троє активістів, залучених до проєкту боротьби з цензурою.

DW вимагає звільнення всіх затриманих журналістів

Лауреатами премії DW "За свободу слова" також стали журналіст-розслідувач зі Словенії Блаж Згага, сербська журналістка Ана Лаліч, турецька правозахисниця і журналістка Нурджан Байсал, журналіст з Камбоджі Сованн Ріті, філіппінська письменниця Марія Вікторія Белтран, журналіст з Уганди Давід Мусісі Карьянколо і інші представники ЗМІ, які піддаються арештам і переслідуванням за свою професійну діяльність в умовах пандемії COVID-19.

"Ми високо цінуємо всіх наших колег, яким насильство заважає виконувати їх роботу в ці важкі часи, - заявив генеральний директор DW. - Deutsche Welle вимагає негайного звільнення всіх журналістів, затриманих за висвітлення кризи, викликаної пандемією коронавірусу".

Премія Deutsche Welle "За свободу слова"

Медіакомпанія Deutsche Welle вручає нагороду "За свободу слова" з 2015 року. Лауреатом може стати людина або ініціатива, які зіграли важливу роль у справі захисту в ЗМІ прав людини і свободи думок.

На сьогодні серед лауреатів цієї премії вже були блогер з Саудівської Аравії Раїф Бадаві (2015), колишній головний редактор турецької газети Hürriyet Седат Ергін (2016), журналістська асоціація, яка висвітлює роботу Білого дому (White House Correspondents'Association - WHCA, 2017), іранський політолог Садег Зібакалам (2018) і мексиканська журналістка і письменниця Анабель Ернандес (2019).

Вручення премії зазвичай проходить в рамках міжнародного медійного форуму Global Media Forum. Цьогоріч через пандемію COVID-19 нагородження відбулося віртуально.