Іранському політологу вручили премію DW "За свободу слова"

Лауреатом премії DW Freedom of Speech Award у 2018 році став професор політології з Тегерана Садег Зібакалам. На батьківщині йому загрожує ув'язнення через критичні висловлювання в інтерв'ю DW.