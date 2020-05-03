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DW Freedom of Speech Award - премія Deutsche Welle "За свободу слова".
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "DW Freedom of Speech Award".
У Бонні розпочався Global Media Forum. Упродовж трьох днів на конференції дискутуватимуть про пресу, політику й суспільство. Тема політичної напруги між Німеччиною й Туреччиною стала однією із головних під час відкриття.