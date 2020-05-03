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DW Freedom of Speech Award

DW Freedom of Speech Award - премія Deutsche Welle "За свободу слова".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "DW Freedom of Speech Award".

Новини про коронавірус попри цензуру: DW нагородила 17 журналістів

Новини про коронавірус попри цензуру: DW нагородила 17 журналістів 03.05.2020

Лауреатами премії DW "За свободу слова" стали 17 журналістів та активістів, які зазнали переслідувань за інформування про пандемію COVID-19 у власних країнах.
Анабель Ернандес отримала премію DW За свободу слова

Анабель Ернандес отримала премію DW "За свободу слова" 27.05.2019

Мексиканська журналістка Анабель Ернандес отримала DW Freedom of Speech Award за боротьбу проти корупції та спроб приховати злочини та безкарність у Мексиці.
Анабель Ернандес: Розказати правду, навіть ризикуючи життям

Анабель Ернандес: Розказати правду, навіть ризикуючи життям 19.02.2019

Лауреаткою премії DW "За свободу слова" у 2019 році стала мексиканська журналістка Анабель Ернандес. За свою мужність їй довелось заплатити високу ціну.
Мексиканській журналістці присуджено премію DW Freedom of Speech Award

Мексиканській журналістці присуджено премію DW Freedom of Speech Award 19.02.2019

Лауреаткою премії DW Freedom of Speech Award у 2019 році стала мексиканська журналістка Анабель Ернандес.
Іранському політологу вручили премію DW За свободу слова

Іранському політологу вручили премію DW "За свободу слова" 12.06.2018

Лауреатом премії DW Freedom of Speech Award у 2018 році став професор політології з Тегерана Садег Зібакалам. На батьківщині йому загрожує ув'язнення через критичні висловлювання в інтерв'ю DW.

За що американські журналісти отримали премію DW (20.06.2017) 19.06.2017

Журналісти у США перебувають під тиском президента, однак при цьому не зраджують своїм демократичним принципам. Цьогорічну премію DW "За свободу слова" отримали журналісти, які висвітлюють роботу Білого дому.
У Бонні американським журналістам вручили премію DW За свободу слова

У Бонні американським журналістам вручили премію DW "За свободу слова" 19.06.2017

Премію DW "За свободу слова" у 2017 році отримала журналістська асоціація, яка висвітлює роботу Білого дому у Вашингтоні. Врученні премії відбулося в Бонні 19 червня.

Global Media Forum: ЗМІ в епоху популізму та фейкових новин

Global Media Forum: ЗМІ в епоху популізму та фейкових новин 19.06.2017

Вже вдесяте на Global Media Forum у Бонні зустрінуться журналісти, політики та активісти. Говоритимуть про феномен "постправди" і популізм, а також вручать премію "За свободу слова".

Global Media Forum у Бонні: ЗМІ між цензурою і пропагандою (14.06.2016) 14.06.2016

Global Media Forum - найбільша медіаконференція в Німеччині, де журналісти мають змогу дискутувати про медіа, політику і суспільство. Цьогоріч у Бонні зібралися понад 2 тисячі працівників ЗМІ.
Global Media Forum: відкриття на тлі політично неспокійного ландшафту

Global Media Forum: відкриття на тлі політично неспокійного ландшафту 13.06.2016

У Бонні розпочався Global Media Forum. Упродовж трьох днів на конференції дискутуватимуть про пресу, політику й суспільство. Тема політичної напруги між Німеччиною й Туреччиною стала однією із головних під час відкриття.