Нігерійська журналістка Тоборе Овуорі отримала премію DW

Журналістка з Нігерії Тоборе Овуорі отримала в понеділок, 14 червня, премію Deutsche Welle "За свободу слова" (Freedom of Speech Award). Церемонія нагородження відбулася в рамках щорічної конференції Global Media Forum (GMF) в Бонні, Тоборе Овуорі була присутня на ній особисто.

40-річна Овуорі отримала премію за репортаж 2014 року про злочинну мережу торговців людьми і органами. Під час роботи над ним вона протягом семи місяців прикидалася працівницею сфери секс-послуг. Після публікації репортажу влада Нігерії почала розслідування цих подій. "Коли хтось піддає себе такій небезпеці, щоб добитися правди, це заслуговує на повагу", - заявив генеральний директор Deutsche Welle Петер Лімбург (Peter Limbourg), який наголосив на важливості розвитку журналістики в Африці.

Що обговорюють на Global Media Forum

Конференція GMF проходить в 13-й раз, у 2021 році її девіз: "Прорив та інновації". Учасники Global Media Forum обговорюють боротьбу з дезінформацією і популізмом, а також особисту безпеку журналістів. В рамках заходу очікуються виступ співкерівниці партії "Союз-90"/"зелені" Анналени Бербок (Annalena Baerbock), яка є кандидаткою на посаду канцлера, а також відомих представників громадянського суспільства, культури і науки.

Анмін Лашет

На заході вже виступив голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет (Armin Laschet), який також є кандидатом на посаду голови німецького уряду. Він підкреслив безпрецедентну значущість незалежної і заснованої на фактах журналістики. За часів пандемії COVID-19 особливо важливо, щоб такі журналісти боролися з дезінформацією і служили орієнтиром, заявив він. З вітальним зверненням до конференції виступила і канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel).