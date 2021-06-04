На конференції GMF в Бонні обговорять боротьбу з фейками і безпеку журналістів

В німецькому місті Бонні у понеділок, 14 червня, під егідою медіакомпанії Deutsche Welle відкрилася щорічна конференція Global Media Forum (GMF), що проводиться під девізом "Прорив та інновації". Головними темами заходу, що проходить 13-й раз, стануть боротьба з дезінформацією і популізмом, а також особиста безпека журналістів.

Це питання викликає стурбованість представників медіасфери не тільки через фізичні напади, але і через дії правоохоронних органів. Співробітники ЗМІ часто стикаються з тиском через свою розслідувальну діяльність і змушені розкривати дані співрозмовників, які нерідко стають об'єктами переслідувань, нападів або піддаються штрафам, зазначила спеціальна доповідачка ООН з питання про захист права на свободу думок Ірен Хан.

Своєю чергою канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) зазначила, що як у цифровому, так і в аналоговому світі свобода висловлення поглядів, як і будь-який інший тип свободи, має обмеження, якщо порушуються свободи та основні права інших. "У демократичних суспільствах, в яких ми відкриті для нових подій, ми повинні ретельно зважити, що насправді означає свобода", - наголосила вона у віртуальному привітанні учасникам GMF.

За її словами, тема цьогорічної конференції GMF - "Прорив та інновації" - стосується та зачіпає людей по всьому світу, враховуючи глибокі зміни в медіапейзажі, зумовлені розвитком цифрових технологій та соціальних мереж.

В рамках конференції також буде вручена премія Deutsche Welle "За свободу слова" (Freedom of Speech Award). У 2021 році нагорода присуджена журналістці Тоборі Овуорі з Нігерії - авторці розслідувань про торгівлю людьми.