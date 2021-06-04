 На конференції GMF в Бонні обговорять боротьбу з фейками і безпеку журналістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2021

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Новини

На конференції GMF в Бонні обговорять боротьбу з фейками і безпеку журналістів

Журналісти-розслідувачі часто зазнають утисків, а їхні співрозмовники стикаються з переслідуваннями, нападами і штрафами, вказала під час відкриття Global Media Forum спецдоповідачка ООН.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель під час відеозвернення до учасників Global Media Forum

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель під час відеозвернення до учасників Global Media Forum

В німецькому місті Бонні у понеділок, 14 червня, під егідою медіакомпанії Deutsche Welle відкрилася щорічна конференція Global Media Forum (GMF), що проводиться під девізом "Прорив та інновації". Головними темами заходу, що проходить 13-й раз, стануть боротьба з дезінформацією і популізмом, а також особиста безпека журналістів.

Це питання викликає стурбованість представників медіасфери не тільки через фізичні напади, але і через дії правоохоронних органів. Співробітники ЗМІ часто стикаються з тиском через свою розслідувальну діяльність і змушені розкривати дані співрозмовників, які нерідко стають об'єктами переслідувань, нападів або піддаються штрафам, зазначила спеціальна доповідачка ООН з питання про захист права на свободу думок Ірен Хан.

Своєю чергою канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) зазначила, що як у цифровому, так і в аналоговому світі свобода висловлення поглядів, як і будь-який інший тип свободи, має обмеження, якщо порушуються свободи та основні права інших. "У демократичних суспільствах, в яких ми відкриті для нових подій, ми повинні ретельно зважити, що насправді означає свобода", - наголосила вона у віртуальному привітанні учасникам GMF.

За її словами, тема цьогорічної конференції GMF - "Прорив та інновації" - стосується та зачіпає людей по всьому світу, враховуючи глибокі зміни в медіапейзажі, зумовлені розвитком цифрових технологій та соціальних мереж.

В рамках конференції також буде вручена премія Deutsche Welle "За свободу слова" (Freedom of Speech Award). У 2021 році нагорода присуджена журналістці Тоборі Овуорі з Нігерії - авторці розслідувань про торгівлю людьми.

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