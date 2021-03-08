Журналістки у світі стикаються із сексизмом під час роботи - звіт

Журналістки у всьому світі стикаються з різними проявами сексизму під час роботи. Сексуальні домагання та образи мають місце як в редакціях, так і в інтернеті. Про це йдеться у звіті міжнародної організації "Репортери без кордонів" (RSF) у "Журналістика перед обличчям сексизму", опублікованому у понеділок, 8 березня, до Міжнародного жіночого дня.

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Звіт RSF базується на опитуванні журналісток у 112 країнах. Опитані заявляли про дискримінацію, сексуальні домагання, небажані дотики, образи, агресію, погрози зґвалтування та самі зґвалтування. Автори звіту дійшли висновку, що журналістки у роботі стикаються з "подвійними ризиками": з одного боку, з типовими небезпеками журналістської праці, а з іншого - з насильством на ґрунті сексизму.

Зокрема, 73 відсотки опитаних журналісток визнали, що стосовно них мали місце образи та погрози в інтернеті. Наприклад, індійська журналістка-розслідувачка Рана Аюб щодня отримує в мережі погрози вбивства та зґвалтування. Також в інтернеті опублікували сфабрикований порнофільм нібито з її участю.

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Натомість у Бразилії жінки-репортерки часто потерпають через сексуальні домагання від футбольних фанатів. Чоловіки цілують та обіймають журналісток під час виконання ними своєю роботи.

Особливо від насильства потерпають ті журналістки, які спеціалізуються на правах жінок, політиці та спорті. Наприклад, журналістку Нуф Абулазіз аль-Джераві заарештували у Саудівській Аравії за публічні виступи проти правила, щоб жінки мали чоловіка-опікуна. Під час ув'язнення її катували електрошокером.

Загалом респондентки з 40 країн вважають свої держави "небезпечними" або "дуже небезпечними" для роботи. Серед "дуже небезпечних" країн - Мексика, Індія та Сирія.

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