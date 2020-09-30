Українці назвали народження дитини головним покликанням жінки - опитування

В Україні соціологічне опитування щодо гендерних ролей і стереотипів засвідчило, що більше двох третин українців погоджуються з тезою про те, що головне покликання жінки - народити дитину.

Про це свідчать оприлюднені у четвер, 4 березня, результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Оцінюючи життя у сім’ї та парі, частіше"жіночими" обов’язками респонденти вважали приготування їжи (64 відсотки), та хатні справи (56 відсотків). 30-40 відсотків опитаних зазначили, що цю роботу виконують як чоловіки, так і жінки. Лише 3 відсотки сказали, що ці обов’язки частіше лежать на чоловіках.

Говорячи про виховання дітей, половина опитаних зазначили, що цим займаються обоє з подружжя. Водночас 41 відсоток респондентів стверджували, що це частіше робить жінка.

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Також близько половини опитаних зазначили, що розпоряджання бюджетом та організація відпочинку є обов’язком як чоловіка, так і жінки. Водночас третина зазначили, як в фінансових, так і питаннях дозвілля частіше керують жінки. Оскільки сім’ї та домогосподарству жінки приділяють більше уваги і це є їх "роботою", то, відповідно вони і розпоряджаються.

Як зазначають соціологи, стереотип "чоловік керує на роботі, жінка - вдома" частково зберігається.

Говорячи про можливості кар’єрного зростання в Україні, близько половини опитаних вважають, що як для чоловіків, так і жінок вони є однаковими. Попри це, третина переконана, що у чоловіків у цій сфері є переваги, стосовно жінок такої думки дотримуються лише 12 відсотків.

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Соціологи зазначають, що найбільш незгодні респонденти були з твердженнями, що жінка повинна слухатися чоловіка, що роль домогосподарки є повноцінною реалізацією для жінки та що чоловіки зазвичай розумніші за жінок.

"Ці стереотипи є занадто архаїчними, тому через трансформацію ролей поступово зникають", - йдеться у поівдомленні.

Опитування проводилося 27-28 лютого серед 1500 респондентів від 18 років в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,5 відсотків.

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