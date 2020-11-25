 Німеччина: сумна статистика насильства над жінками і мовчання суспільства | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.11.2020

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Європа

Німеччина: сумна статистика насильства над жінками і мовчання суспільства

25 листопада - Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. У Німеччині проблема стоїть особливо гостро. Щодня тут реєструють принаймні один замах на вбивство жінки з боку її партнера. Та чому мовчить суспільство?

Насильство щодо жінок - велика проблема у ФРН

Насильство щодо жінок - велика проблема у ФРН

32-річна лікарка з Франкфурта-на-Майні отримала 18 ножових поранень, яких їй завдав її колишній партнер. Сталося це у Франкфурті-на-Майні на початку 2019 року. Жінка померла на вході до свого будинку від втрати крові.

Юлія Шефер (Julia Schäfer) тоді була присутня на місці злочину у статусі прокурорки. За її словами, на жаль, таких випадків їй довелося бачити вже дуже багато. "Жінка пішла від нього, а її експартнер і надалі намагався її повернути. Він погрожував, вона зверталася до поліції і навіть домоглася видачі судової заборони, щоби він тримався подалі. Тої ночі він кілька годин на неї чекав, а коли вона знову відмовила, то дістав ніж і вбив її", - описує Шефер обставини убивства.

У Німеччині щодня реєструють подібні випадки. У середньому раз на три дні такий замах на вбивство має летальні наслідки. Статистика за 2019 рік демонструє зростання кількості випадків домашнього насильства. 2018 року Німеччина посідала перше місце серед країн ЄС за кількістю вбивств жінок, а дослідження 2014-го року демонструє, що у поліцію повідомляють лише в одному із трьох випадків домашнього насильства проти жінок.

Домашнє насильство часто починається з образ і принижень, а закінчується убивством

Домашнє насильство часто починається з образ і принижень, а закінчується убивством

Юлія Шефер сьогодні очолює відділ запобігання насильству при міністерстві внутрішніх справ федеральної землі Гессен. За її словами, такі вбивства, як правило, є ретельно спланованими і є "кульмінацією домашнього насильства, яке починається з образ та принижень, а також і економічного тиску".

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"Вбивства з пристрасті"

Активістки за права жінок засуджують те, як бульварна преса романтизовано описує подібні злочини, називаючи їх "вбивствами з пристрасті", "любовними" та "сімейними" трагедіями. Усе це веде до хибного сприйняття явища як приватної справи конкретної родини, а не серйозної проблеми всього німецького суспільства, каже Ванесса Белл (Vanessa Bell) з громадської організації Terre des Femmes. "Ця тема - досі табу у Німеччині", - каже Белл.

Протести проти насильства щодо жінок у Мексиці, серпень 2020

Протести проти насильства щодо жінок у Мексиці, серпень 2020

Франкфуртського вбивцю засудили до довічного ув'язнення. Та у багатьох інших випадках вбивці отримують строк до 10 років позбавлення волі за "убивство, скоєне в стані афекту". Прецедентним у цьому контексті став вирок 2008 року Федерального верховного суду Німеччини, який своїм рішенням анулював рішення нижчої інстанції і постановив, що винний не виношував зловмисних намірів і не мав попереднього мотиву, щоби бути засудженим за статтею про "умисне вбивство". У рішенні суду вказується, що "розлучення було ініційоване самою жертвою і вбивши її, обвинувачений сам себе позбавив того, що не бажав втрачати".

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Леоні Штайнль (Leonie Steinl) з Німецької спілки юристок (Deutscher Juristinnenbund) вважає, що це рішення суду покладає відповідальність і на саму жертву. "Це - наслідок гендерної концепції володіння та нерівноправності", - переконана юристка. Вона нагадує про подібну патріархальну практику "убивств честі", які вчиняють родичі за накликане на них "безчестя". "В усіх подібних випадках жінок вбивають через гендерні причини, адже зловмисники не дозволяють їм вести незалежне життя, виходячи зі своїх власних поглядів і переконань", - каже Штайнль і додає, що німецькі суди по-іншому класифікують "убивства честі" і вироки за ними, як правило, є суворішими, ніж за іншими подібними справами.

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Ванесса Белл, зі свого боку, каже, що проблема убивств жінок у Німеччині не обмежується певною релігійною чи етнічною меншиною, адже дві третини усіх вбивць - німецькі громадяни. "Домашнє насильство стосується усього суспільства і справа не тут не у релігії, національності чи освіті. Наш обов'язок - не відвертати очей, вдаючи, що нас це не стосується, а запропонувати допомогу чи викликати поліцію", - каже Юлія Шефер.

Коментар: Права жінок кордонів не мають

Очікувані зміни у законодавстві

Німеччина у 2018 році приєдналася до Стамбульської конвенції Ради Європи - першої міжнародної угоди щодо боротьби з насильством над жінками. Метою конвенції є попередження насильства, захист жертв та покладення краю "безкарності злочинців".

Наступного року експертна група займеться перевіркою того, якого прогресу на цьому шляху досягла Німеччина, і що ще слід зробити, зокрема і на законодавчому рівні. Активістки за права жінок сподіваються, що експерти рекомендуватимуть запровадити спеціальні курси для поліції та суддів, розширення психологічної та юридичної допомоги жертвам, запуск інформаційної кампанії та збільшення кількості притулків для жінок.

Щороку близько 30 тисяч жінок у ФРН шукають притулок, а кількість вільних місць на сьогодні є удвічі меншою. "Німеччина хотіла б лідирувати у справі боротьби із насильством проти жінок, але наразі вона пасе задніх", - каже Леоні Штайнль і додає, що суспільству і досі бракує обізнаності. "Більшість людей або ж про це не чули, або думають, що таке стається лише десь у Мексиці, де жінок викрадають, ґвалтують, вбивають, а потім розчленовують. У світі люди виходили з протестами проти вбивств жінок, але у нас це досі не стало серйозною темою, тож є тут чому повчитися в інших країн", - підсумовує вона.

  • Троє з тисяч

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Троє з тисяч

    Ці жінки в столиці Еквадору Кіто вимагають покласти край насильству. Низка феміністичних груп закликала людей приєднатися до демонстрації проти мачизму та насильства з боку партнерів. Це лише троє з тисяч жінок, які приєдналися до протесту в центрі Кіто.

  • 66 вбивств жінок

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    66 вбивств жінок

    "Reseteate" - "Перезавантаження" вимагають демонстрантки в столиці Домініканської республіки Санто-Домінго. До протесту закликали жіночі правозахисні організації. Незадовго до цього генпрокуратура країни оприлюднила статистику насильства проти жінок. І хоч загальне число випадків зменшується, лише цього року 66 жінок у цій країні було вбито.

  • Свічки пам'яті в Гватемалі

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Свічки пам'яті в Гватемалі

    571 - число, виставлене активістками на одній з площ міста Гватемала свічками. Причина сумна - згідно з даними жіночих правозахисних організацій, 2019 року в Гватемалі було вбито 571 жінку.

  • Заходи проти насильства

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Заходи проти насильства

    Минулої суботи демонстрантки в південнофранцузькому місті Тулуза вийшли на вулиці. Адже лише 2019 року, за даними активісток, у Франції партнери чи колишні чоловіки вбили щонайменше 130 жінок. Президент Еммануель Макрон назвав це "ганьбою Франції". Уряд обіцяє електронні ніжні браслети для злочинців та тисячу нових місць у будинках-прихистках для жінок.

  • Червоні туфлі

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Червоні туфлі

    Не оминули демонстрації й бельгійську столицю Брюссель. Там на вулиці вийшли 10 тисяч людей. Вони виставили на вулицю червоні туфлі. "Червоні туфлі символізують жінок, які були вбиті їхніми чоловіками", - каже Жулі Вотер з організації Mirabal. За її словами, у Бельгії за останні три роки було близько ста таких випадків. Неофіційна статистика, за її словами, може бути набагато вищою.

  • Червона смужка проти насильства

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Червона смужка проти насильства

    Червоний був символічним кольором минулих вихідних і в Генуї. Під час футбольного матчу італійської серії між командами "Сампдорія" (Генуя) та "Удінезе" (Удіне) у футболістів, офіційних представників клубів та дітей гравців були червоні смужки на щоках - на знак протесту проти домашнього насильства.

  • 16 днів проти насильства

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    16 днів проти насильства

    У Києві 25 листопада стартувала серія заходів "16 днів проти гендерного насильства". Її мета - привернути увагу до проблем домашнього насильства та торгівлі людьми, повідомили в київській мерії. За статистикою ПРООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько 1,8 мільйона жінок. Лише 2019 року системне насильство в сім'ї було визнано в країні злочином. Фото архівне.

  • Солідарність у телеграфі

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Солідарність у телеграфі

    Уже втретє у російській столиці Москві напередодні міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок відбувся Femfest - щорічний фестиваль про фемінізм, гендерну грамотність та свободу вибору. Відбувся від у Telegraph Hall - майданчику, організованому в колишній будівлі телеграфу в центрі Москви.

  • Тиха пам'ять

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Тиха пам'ять

    У місті Малага на півдні Іспанії ввечері неділі відбувся Caminata del silencio - "Марш мовчання". Жінки несли транспаранти з іменами жінок, вбитих минулими роками в Іспанії їхніми партнерами.

  • Дуже тривожні цифри

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    "Дуже тривожні цифри"

    У Німеччині, згідно з даними поліції, торік 122 жінки були вбиті своїми партнерами чи експартнерами. Загалом близько 115 тисяч жінок ставали жертвами домашнього насильства чи погроз. Згідно з даними досліджень, кожна третя жінка хоча б раз у житті ставала жертвою насильства. Ці цифри міністерка у справах сім'ї Франциска Ґіффай назвала "дуже тривожними".

  • Справжні чоловіки не ґвалтують!

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    "Справжні чоловіки не ґвалтують!"

    Після зґвалтування та вбивства студентки Уїнене Мрветьяни в Кейптауні всією Південною Африкою прокотилася хвиля громадського обурення. У різних куточках країни у вересні відбувалися протести і мітинги, зокрема й у Йоганнесбурзі (на фото).

  • Фемініст

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Фемініст

    У Пакистані патріархат глибоко вкорінився в суспільство. На феміністок дивляться скоса, навіть чоловіки ліберальних поглядів називають їхні вимоги "вульгарними". Тим не менш, один із найактивніших борців за права жінок у країні чоловік - Наім Мірза. "Ще багато що треба зробити", - сказав Мірза в розмові з DW. Але дедалі більше жінок починають говорити та вимагати дотримання їхніх прав, каже він.

    Автор: Свен Теніґес, Данило Білик


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Докладно

Насильство щодо жінок - велика проблема у ФРН

Німеччина: насильство над жінками і мовчання суспільства

Щодня у ФРН реєструють принаймні один замах на вбивство жінки з боку її партнера. Та чому мовчить суспільство?  

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