У Бонні відкрилася щорічна конференція Global Media Forum

Теми 17-ої конференції, яка щорічно організується DW - погрози журналістам, протистояння дезінформації та вплив на ЗМІ штучного інтелекту. У GMF беруть участь понад дві тисячі осіб із понад 100 країн.

У Бонні розпочалася щорічна конференція Global Media Forum (GMF), яку організує Deutsche Welle. Захід у понеділок, 17 червня, відкрив прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Гендрік Вюст (Hendrik Wüst). У форумі беруть участь понад дві тисячі осіб із понад 100 країн світу, у тому числі лауреатка Нобелівської премії миру, філіппінська журналістка Марія Ресса. Серед 160 доповідачів - міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Теми конференції - погрози ЗМІ, протистояння дезінформації та штучний інтелект

Серед тем 17-ої конференції GMF - шляхи вирішення глобальних проблем, пов'язаних з журналістикою, ЗМІ та демократією, зокрема, протистояння кампаніям з дезінформації, загрози для журналістів, а також зміни та виклики для ЗМІ, пов'язані зі стрімким розвитком штучного інтелекту (ШІ).

У вітальному слові до учасників конференції глава земельного уряду Північного Рейну - Вестфалії Вюст зазначив, що від проблеми тиску на журналістів та ЗМІ не застрахована і Німеччина. Він вказав на атаки на незалежні медіа у ФРН з боку радикальних сил. "Противники нашої демократії заперечують факти. Вони роблять ставку на фейки, на брехню, пропаганду, ненависть і розпалювання ворожнечі. Ми повинні протистояти цьому, використовуючи силу аргументів, маючи мужність сперечатися, і із пристрасною любов'ю до свободи та демократії", - наголосив він.

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Своєю чергою, генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) відзначив важливість конструктивної журналістики, що базується на фактах і є "відповіддю на пропаганду і дезінформацію". "За часів численних викликів обмін рішеннями є для всіх нас розумною стратегією", - зазначив він.

Нагороду Freedom of Speech Award отримала Юлія Навальна

Вручення традиційної премії DW за свободу слова Freedom of Speech Award, яке зазвичай проходить у рамках GMF, цього року було перенесено з Бонна до Берліна і відбулося на початку червня. Лауреатами нагороди DW у 2024 році стали вдова загиблого російського опозиціонера Олексія Навального Юлія Навальна та створений ним Фонд боротьби з корупцією (ФБК).

Global Media Forum проходить у Бонні 17-18 червня.