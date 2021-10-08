 Нобелівську премію миру отримають журналісти Марія Ресса і Дмитро Муратов | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2021

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Новини

Нобелівську премію миру отримають журналісти Марія Ресса і Дмитро Муратов

Нобелівський комітет в Осло присудив премію миру філіппінській журналістці Марії Рессі і шефредакторові російського видання "Новая газета" Дмитру Муратову.

Філіппінська журналістка Марія Ресса і російський журналіст Дмитро Муратов

Філіппінська журналістка Марія Ресса і російський журналіст Дмитро Муратов стали цьогорічними лауреатами Нобелівської премії миру

Нобелівську премію миру цьогоріч отримають журналістка з Філіппін Марія Ресса і російський журналіст Дмитро Муратов. Відзнаку їм присудили за "зусилля у захисті свободи висловлювань, що є передумовою демократії та тривалого миру". Про це у п'ятницю, 8 жовтня, оголосив норвезький Нобелівський комітет в Осло.

Представники комітету зазначили, що цьогорічні лауреати займаються журналістикою "у світі, де свобода слова і преси перебувають у несприятливих умовах". Марія Ресса, за словами Нобелівського комітету, викривала насилля й авторитаризм на Філіппінах. У 2012 році вона заснувала цифрову платформу Rabbler для журналістських розслідувань.

Дмитро Муратов "десятиліттями захищав свободу слова", як відзначили у заяві Нобелівського комітету. Муратов - один із засновників і головний редактор видання "Новая газета", яке в Осло назвали "найбільш незалежним виданням у Росії".

За даними ЗМІ, на Нобелівську премію миру цьогоріч претендували, зокрема, Всесвітня організація охорони здоров'я, російський опозиціонер Олексій Навальний, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, а також рух Black Lives Matter ("Життя чорних мають значення"). Загалом - 329 осіб та організацій.

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Лауреати Нобелівської премії миру минулих років

У 2020 році премію миру отримала Всесвітня продовольча програма за її зусилля у боротьбі з голодом на планеті. Роком раніше нагороду вручили прем'єр-міністру Ефіопії Абій Ахмеду за його ініціативу з урегулювання конфлікту з Еритреєю.

Нобелівська премія миру вважається найвищою відзнакою за зусилля, спрямовані на досягнення миру у світі. Винахідник динаміту Альфред Нобель у своєму заповіті просив щороку відзначати цією премією до трьох осіб або організацій за особливі заслуги перед людством. З 1960 року цією премією відзначають також борців за права людини, а з 2004 - людей, які докладають зусиль до захисту довкілля.

На відміну від решти п'яти номінацій, Нобелівська премія миру вручається не у Швеції, а у столиці Норвегії Осло.

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Нобелівську премію з літератури присудили танзанійцю Абдулразаку Гурні

Шведська королівська академія наук присудила Нобелівську премію з літератури танзанійському письменнику з Великобританії Абдулразаку Гурні.  

Нобелівську премію з хімії присудили за розробку інструменту створення молекул

Шведська королівська академія наук присудила Нобелівську премію з хімії німцю Беньяміну Лісту й американцю британського походження Девіду Макміллану. Про це оголосив Нобелівський комітет у Стокгольмі.  

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