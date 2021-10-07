Нобелівську премію з літератури присудили танзанійцю Абдулразаку Гурні

Нобелівську премію з літератури отримає танзанійський письменник Абдулразак Гурна, який живе у Великобританії. Нагороду йому присудили за "непохитне й небайдуже занурення у наслідки колоніалізму й долю біженців у прірві між культурами й континентами". Ім'я лауреата у четвер, 7 жовтня, оголосив Нобелівський комітет у Стокгольмі.

Фаворитами букмекерів на отримання цьогорічної нагороди були румунський поет та прозаїк Мірча Кертереску, японський письменник Харукі Муракамі, російська письменниця Людмила Уліцька, а також канадська поетеса, есеїстка та перекладачка Енн Карсон.

Лауреати попередніх років

Торік Нобелівську премію з літератури присудили американській поетесі Луїзі Глюк. У 2019 році оголосили переможців одразу за два роки, бо 2018-го кілька членів Шведської королівської академії подали у відставку через сексуальний скандал. Лауреатами тоді стали австрієць Петер Гандке (Peter Handke) і польська письменниця українського походження Ольга Токарчук.

Найпрестижнішу міжнародну літературну нагороду вперше вручили у 1901 році. Нобелівська премія з літератури найчастіше в повному обсязі дістається одному з претендентів, тоді як нагороди в інших галузях нерідко між собою ділять кілька кандидатів.

Цього тижня у Стокгольмі вже оголосили лауреатів премії з медицини, фізики й хімії. У п'ятницю назвуть ім'я володаря премії миру - Нобелівському комітету в Осло доведеться обирати з-поміж більш ніж трьохсот претендентів. На початку наступного тижня оголосять лауреата премії з економіки.