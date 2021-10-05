Нобелівську премію з фізики отримали троє науковців

Шведська королівська академія наук присудила Нобелівську премію з фізики трьом науковцям зі США, ФРН та Італії за "проривний внесок у розумінні складних фізичних систем".
Лауреатами Нобелівської премії з фізики у 2020 році стали троє науковців зі США, Німеччини та Італії. Про це Нобелівський комітет оголосив у вівторок, 5 жовтня.
Половину премії отримають американець Сюкуро Манабе і німець Клаус Гассельман за моделювання клімату Землі та прогноз глобального потепіління. Друга половина нагороди дістанеться фізику з Італії Джорджо Парізі за відкриття того, як безлад і флуктуація взаємодіють у різних фізичних системах атомного і планетарного масштабу.
Нобелівську премію з фізики присуджує Шведська королівська академія наук. Уперше її вручили в 1901 році. Відтоді нагороду отримали 219 науковців, з них лише четверо жінок.
У 2019 році нагороду розділили троє науковців: канадсько-американський фізик Джеймс Піблз отримав половину премії за теоретичні відкриття у фізичній космології, другу половину віддали швейцарським вченим Мішель Майор і Дідьє Кело за відкриття екзопланети.
Торік Нобелівську премію з фізики теж присудили трьом лауреатам. Британець Роджер Пенроуз, німець Райнгард Ґензель й американка Андреа Ґез отримали нагороду за дослідження "чорних дір".
У 2020 році розмір премії збільшили з 9 до 10 мільйонів шведських крон. Це приблизно 986 тисяч євро.
4 жовтня Нобелівський комітет визначив лауреатів премії з медицини. 6 жовтня оголосять лауреатів у галузі хімії, 7 жовтня - літератури. Закриває "нобелівський тиждень" премія миру. Її лауреатів назвуть 8 жовтня. На початку наступного тижня стане відоме ім'я володаря нагороди з економіки.
Раніше кожного грудня у Стокгольмі проводили урочисту церемонію вручення усіх Нобелівських нагород, крім премії миру - її передавали лауреату в Осло. Торік через пандемію урочистості скасували. Нині більшість лауреатів отримають нагороди у своїх рідних країнах. Чи вручатимуть премію миру в Норвегії офлайн - вирішать в середині жовтня.