 Нобелівську премію з фізики отримали троє науковців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2021

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Нобелівську премію з фізики отримали троє науковців

Шведська королівська академія наук присудила Нобелівську премію з фізики трьом науковцям зі США, ФРН та Італії за "проривний внесок у розумінні складних фізичних систем".

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Лауреатами Нобелівської премії з фізики у 2020 році стали троє науковців зі США, Німеччини та Італії. Про це Нобелівський комітет оголосив у вівторок, 5 жовтня.

Половину премії отримають американець Сюкуро Манабе і німець Клаус Гассельман за моделювання клімату Землі та прогноз глобального потепіління. Друга половина нагороди дістанеться фізику з Італії Джорджо Парізі за відкриття того, як безлад і флуктуація взаємодіють у різних фізичних системах атомного і планетарного масштабу. 

Нобелівська премія з фізики

Нобелівську премію з фізики присуджує Шведська королівська академія наук. Уперше її вручили в 1901 році. Відтоді нагороду отримали 219 науковців, з них лише четверо жінок.

У 2019 році нагороду розділили троє науковців: канадсько-американський фізик Джеймс Піблз отримав половину премії за теоретичні відкриття у фізичній космології, другу половину віддали швейцарським вченим Мішель Майор і Дідьє Кело за відкриття екзопланети.

Торік Нобелівську премію з фізики теж присудили трьом лауреатам. Британець Роджер Пенроуз, німець Райнгард Ґензель й американка Андреа Ґез отримали нагороду за дослідження "чорних дір".

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У 2020 році розмір премії збільшили з 9 до 10 мільйонів шведських крон. Це приблизно 986 тисяч євро.

"Нобель" в умовах пандемії COVID-19

4 жовтня Нобелівський комітет визначив лауреатів премії з медицини. 6 жовтня оголосять лауреатів у галузі хімії, 7 жовтня - літератури. Закриває "нобелівський тиждень" премія миру. Її лауреатів назвуть 8 жовтня. На початку наступного тижня стане відоме ім'я володаря нагороди з економіки.

Раніше кожного грудня у Стокгольмі проводили урочисту церемонію вручення усіх Нобелівських нагород, крім премії миру - її передавали лауреату в Осло. Торік через пандемію урочистості скасували. Нині більшість лауреатів отримають нагороди у своїх рідних країнах. Чи вручатимуть премію миру в Норвегії офлайн - вирішать в середині жовтня.

  • З фолк-співачкою Джоан Баез Ділана єднає не лише протест проти істеблішменту, але й короткий роман. 1963-го року вони разом взяли участь у Марші на Вашингтон.

    Боб Ділан: Нобелівський лауреат з одеським корінням

    Протестний співак

    З фолк-співачкою Джоан Баез поета й виконавця власних пісень Ділана єднає не лише протест проти істеблішменту, але й короткий роман. 1963-го року вони разом взяли участь у "Марші на Вашингтон".

  • Було б применшенням говорити про Ділана лише як про фолк- і рок-співака. Він сам як витвір мистецтва, симбіоз американської культури. І тут варто згадати про його акторський доробок: наприклад, 1973-го року він знявся у вестерні Пет Герретт та Біллі Кід

    Боб Ділан: Нобелівський лауреат з одеським корінням

    Актор

    Було б применшенням говорити про Ділана лише як про фолк- і рок-співака. Він сам як витвір мистецтва, симбіоз американської культури. І тут варто згадати про його акторський доробок: наприклад, 1973-го року він знявся у вестерні "Пет Герретт та Біллі Кід"

  • Окрім своїх турне, Боб Ділан нерідко бере участь і в благодійних концертах. На цьому фото 1971-го року він на одній сцені з легендарними екс-бітлами Рінго Старром та Джорджем Гаррісоном. 40 тисяч глядачів прийшли на концерт у Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку. Зібрані кошти пішли на допомогу біженцям з Бангладеш.

    Боб Ділан: Нобелівський лауреат з одеським корінням

    Небайдужий

    Окрім своїх турне, Боб Ділан нерідко бере участь і в благодійних концертах. На цьому фото 1971-го року він на одній сцені з легендарними екс-бітлами Рінго Старром та Джорджем Гаррісоном. 40 тисяч глядачів прийшли на концерт у Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку. Зібрані кошти пішли на допомогу біженцям з Бангладеш.

  • Великим вокалістом Боба Ділана важко назвати. Але гугнявий вокал став його візитною карткою. З роками його голос змужнів. Як і раніше, він залишився гугнявим. Але тепер це більше пасує його харизмі.

    Боб Ділан: Нобелівський лауреат з одеським корінням

    Невидатний вокал

    Великим вокалістом Боба Ділана важко назвати. Але гугнявий вокал став його візитною карткою. З роками його голос змужнів. Як і раніше, він залишився гугнявим. Але тепер це більше пасує його харизмі.

  • Боб Ділан вже двічі отримував ступінь почесного доктора наук. 2008-го року він став лауреатом Пулітцерівської премії за визначний вплив на поп-культуру. 2012-го року з рук Барака Обами митець отримав Президентську медаль Свободи - найвищу цивільну відзнаку в США.

    Боб Ділан: Нобелівський лауреат з одеським корінням

    Лауреат

    Боб Ділан вже двічі отримував ступінь почесного доктора наук. 2008-го року він став лауреатом Пулітцерівської премії за визначний вплив на поп-культуру. 2012-го року з рук Барака Обами митець отримав Президентську медаль Свободи - найвищу цивільну відзнаку в США.

  • Ділану не звикати до життя на валізах. Щороку він дає близько ста концертів, а його турне без кінця триває з 1988-го року. 24 травня, втім, у митця вихідний - це його день народження.

    Боб Ділан: Нобелівський лауреат з одеським корінням

    На сцені назавжди

    Ділану не звикати до життя на валізах. Щороку він дає близько ста концертів, а його "турне без кінця" триває з 1988-го року. 24 травня, втім, у митця вихідний - це його день народження.

    Автор: Юрґен Брендель, Дмитро Каневський


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