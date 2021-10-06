Нобелівську премію з хімії присудили за розробку інструменту створення молекул

Нобелівську премію з хімії присудили німецькому науковцю Беньяміну Лісту (Benjamin List) і британсько-американському вченому Девіду Макміллану "за розвиток асиметричного органокаталізу". Про це оголосив Нобелівський комітет Королівської академії наук Швеції у середу, 6 жовтня. Розробки лауреатів у комітеті назвали "унікальним інструментом для створення і поєднання молекул"

Цьогорічних лауреатів Нобелівський комітет обрав серед більш ніж 70 кандидатів. Переможці отримають нагороду у 10 мільйонів шведських крон (986 тисяч євро). Через пандемію Covid-19 премії їм вручать у рідних країнах, а не у Швеції, як це було раніше.

Нобелівська премія з хімії

Уперше Нобелівську премію з хімії вручили в 1901 році. Відтоді нагороду отримали 186+ лауреатів, з них семеро+ жінок.

Торік Нобелівський комітет відзначив Емманюель Шарпантьє з Франції та Дженніфер Дудна зі США, які досліджували так звані "ножиці ДНК" - метод редагування генів людей і тварин. У 2019 році премію отримали науковці з Великобританії, США та Японії за розробку літій-іонних батарей.

Цього тижня вже оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізики і медицини. У четвер визначать володарів "нобеля" з літератури, у п'ятницю - лауреата премії миру. На початку наступного тижня назвуть ім'я лауреата премії Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля.