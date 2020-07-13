Нобелівську премію миру присудили Всесвітній продовольчій програмі

Нобелівської премію миру за 2020 рік присудили Всесвітній продовольчій програмі (WFP), яка є структурним підрозділом ООН. Про це в п'ятницю, 9 жовтня, оголосив Норвезький Нобелівський комітет в Осло. Програму відзначили "за її зусилля з боротьби з голодом, за її внесок у покращення умов для миру в конфліктних зонах та за її дії як рушійної сили у намаганні запобігти використанню голоду як зброї під час війни".

Минулого року премію миру отримав прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед за його ініціативу з урегулювання прикордонного конфлікту з Еритреєю.

Нобелівська премія миру вважається найвищою відзнакою за зусилля із досягнення миру у світі. Винахідник динаміту Альфред Нобель у своєму заповіті просив щороку відзначати цією премією до трьох осіб або організацій за особливі заслуги перед людством. З 1960 року цією премією відзначають також боротьбу за права людини, а з 2004 - зусилля із захисту довкілля. Нобелівська премія миру вручається не в Швеції, а в столиці Норвегії Осло.

Нагадаємо, що цього тижня вже були оголошені лауреати Нобелівських премій з медицини, фізики, хімії та літератури. Грошовий розмір премії становить 10 мільйонів шведських крон (у перерахунку приблизо 950 тисяч євро).