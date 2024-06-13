Справу журналіста WSJ Евана Гершковича передали до суду в РФ

За версією слідства, американський журналіст Еван Гершкович у березні 2023 року "за завданням ЦРУ" нібито збирав у Свердловській області секретну інформацію щодо діяльності "Уралвагонзаводу".

Генеральна прокуратура РФ затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі кореспондента американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого звинувачують за статтею про шпигунство. Про це повідомила у четвер, 13 червня, прес-служба відомства у Telegram-каналі.

"Слідством встановлено та документально підтверджено, що американський журналіст газети The Wall Street Journal Гершкович за завданням ЦРУ у березні 2023 року збирав у Свердловській області секретну інформацію про діяльність оборонного підприємства АТ НВК "Уралвагонзавод" з випуску та ремонту військової техніки", - йдеться в пресрелізі російської генпрокуратури. Зазначається, що Гершкович при цьому нібито дотримувався "ретельних заходів конспірації".

Попереднє слідство вело Слідче управління ФСБ Росії. Кримінальну справу направили до Свердловського обласного суду для розгляду по суті.

Переслідування Гершковича в Росії

Кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали в Єкатеринбурзі наприкінці березня 2023 року, а згодом звинуватили у шпигунстві. У заяві ФСБ стверджувалося, що журналіст, "діючи за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". З квітня 2023 року Гершковича тримають у СІЗО "Лефортове" у Москві. Суд регулярно продовжує йому термін арешту. І сам Гершкович, і його видання відкидають висунуті звинувачення. Білий дім називав їх "сміховинними".

Президент США Джо Байден у річницю затримання Гершковича пообіцяв продовжувати працювати над поверненням журналіста на батьківщину.

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Обговорювалося питання обміну Гершковича

У лютому в інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним американський журналіст Такер Карлсон запропонував йому "як жест доброї волі" звільнити Гершковича, щоб Карлсон зміг відвезти його на батьківщину. У відповідь Путін заявив, що Росія зробила стільки жестів доброї волі, що, здається, "вичерпала всі ліміти". Проте Путін не відкидав варіант з обміном Гершковича.

Видання The Wall Street Journal у вересні 2023 року писало, що Путін особисто доручив займатися звільненням Вадима Красікова, який, ймовірно, є співробітником російських спецслужб. Красіков був засуджений довічно у Німеччині за вбивство колишнього польового командира чеченських сепаратистів Зелімхана Хангошвілі у Берліні. Як стверджує WSJ,ім'я Красікова звучало на переговорах про обмін громадянина США Пола Вілана, засудженого в Росії за звинуваченням у шпигунстві, та журналіста Евана Гершковича.

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