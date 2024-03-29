США у річницю арешту Гершковича закликали РФ звільнити його

"Журналістика - це не злочин", - йдеться у заяві Білого дому, присвяченій арешту Евана Гершковича в Росії.

Білий дім у річницю затримання в РФ кореспондента американської газети The Wall Street Journal Евана Гершковича закликав російську владу звільнити його. "Журналістика - це не злочин, і Еван (Гершкович. - Ред.) вирушив до Росії, щоб виконувати свою роботу репортера, ризикуючи своєю безпекою, щоб пролити світло на правду про російську брутальну агресію проти України", - йдеться у заяві Білого дому у п'ятницю, 29 березня.

Невдовзі після свого затримання Еван Гершкович написав із в'язниці: "Я не втрачаю надії". Як наголосив у заяві президент США Джо Байден, він пообіцяв батькам журналіста, що також не полишить сподівання на його звільнення.

"Ми продовжимо засуджувати жахливі спроби Росії використовувати американців як розмінну монету і продовжимо карати за такі спроби. І ми продовжуватимемо рішуче протистояти всім, хто прагне нападати на пресу або переслідувати журналістів - стовпів вільного суспільства", - зазначив очільник американської держави.

Держдеп про арешт Евана Гершковича в Росії

Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що "Сполучені Штати зберігають відданість меті повернути Евана (Гершковича. - Ред.) та Пола (Вілана. - Ред.) додому". "Досі Росія не надала жодних доказів порушень з простої причини: Еван нічого не порушував", - йдеться у заяві , поширеній пресслужбою Держдепу США.

Як і Джо Байден, Блінкен наголосив: "Журналістика - це не злочин". "За рік, що минув з моменту несправедливого затримання Евана, і без того багато в чому обмежений медійний ландшафт Росії став ще репресивнішим, з постійними нападами на незалежні голоси, спрямованими проти будь-якої форми інакодумства", - констатує глава американської дипломатії. "Люди - не розмінна монета. Росія має припинити практику довільного затримання людей для отримання політичних вигод і негайно звільнити Евана та Пола", - заявив Блінкен.

Газета The Wall Street Journal 29 березня опублікувала на своєму сайті головний заголовок, який не змінювався протягом дня: "Еван Гершкович. Один вкрадений рік". Підзаголовок звучав так: "Рік у російській в'язниці. Рік вкрадених історій, вкрадених радощів, вкрадених спогадів. Злочин: журналістика". Також видання оприлюднило інтерв'ю з батьками Гершковича.

Справа Евана Гершковича

Кореспондента американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали 29 березня 2023 року в російському Єкатеринбурзі, а згодом звинуватили в шпигунстві. Відтоді йому кілька разів подовжували арешт.

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За даними ФСБ РФ, журналіст, "діючи за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу".

Як сам Гершкович, так і представники його видання відкидають пред'явлені обвинувачення, а Білий дім називав їх "сміховинними".