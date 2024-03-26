У РФ на три місяці подовжили арешт журналісту Гершковичу

Американський журналіст Гершкович залишиться в РФ у СІЗО до 30 червня 2024 року. У Росії не виключають варіант його обміну на довічно засудженого в ФРН Вадима Красікова, який, імовірно, є співробітником спецслужб РФ.

Мосміськсуд на три місяці, до 30 червня 2024 року, подовжив арешт американському журналісту Евану Гершковичу. Про це у вівторок, 26 березня, повідомила пресслужба судів Москви.

Справа Евана Гершковича

Кореспондента американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали 29 березня 2023 року в російському Єкатеринбурзі, а згодом звинуватили в шпигунстві. Відтоді йому кілька разів подовжували арешт.

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За даними ФСБ РФ, журналіст, "діючи за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу".

Як сам Гершкович, так і представники його видання відкидають пред'явлені обвинувачення, а Білий дім називав їх "сміховинними".

Гершковича готові обміняти на засудженого в ФРН Вадима Красікова

Раніше в інтерв'ю з президентом РФ Володимиром Путіним американський журналіст Такер Карлсон запропонував йому "як жест доброї волі" звільнити Гершковича, щоб Карлсон зміг відвести його в США. У відповідь на це Путін заявив, що Росія буцімто зробила стільки жестів доброї волі, що, здається, "вичерпала всі ліміти". Проте Путін не став відкидати варіант з обміном Гершковича.

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Видання The Wall Street Journal у вересні 2023 року писало, що Путін особисто доручив займатися звільненням Вадима Красікова, який, імовірно, є співробітником російських спецслужб. Красіков засуджений у Німеччині до довічного терміну за вбивство колишнього польового командира чеченських сепаратистів Зелімхана Хангошвілі. Як стверджує WSJ, ім'я Красікова лунало на переговорах про обмін громадян США Пола Вілана, засудженого в Росії за звинуваченням у шпигунстві, і журналіста Евана Гершковича.

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