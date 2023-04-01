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Еван Гершкович (архівне фото)
Еван Гершкович (архівне фото)Фото: DIMITAR DILKOFF/AFP
ПолітикаСполучені Штати Америки

WSJ розповіла про стеження за своїм репортером перед арештом

Даниїл Сотников | Аліна Коломієць
35 хв. тому

Незадовго до затримання за Гершковичем під час його поїздок Росією стежили невідомі люди і знімали його на камеру, пише WSJ.

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Російські спецслужби до затримання журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича стежили за ним та знімали на відео, повідомило саме видання.

WSJ не уточнює, де саме і під час роботи над яким матеріалом велося перше стеження. Ці ж люди чинили тиск на джерела Гершковича, щоб не розмовляли з ним. Сам журналіст припускав, що його телефон прослуховується. Крім того, за Гершковичем стежили невідомі люди й також знімали на камеру під час іншої його поїздки до Псковської області, пише WSJ.

Арешт Гершковича

Про затримання кореспондента WSJ у Єкатеринбурзі стало відомо 30 березня. Пізніше того ж дня Гершковича заарештували до 29 травня за рішенням Лефортовського суду Москви у справі про "шпигунство". Гершкович став першим зарубіжним репортером, заарештованим за звинуваченням у шпигунстві в Росії з моменту закінчення "холодної війни".

Федеральна служба безпеки (ФСБ) стверджує, що журналіст "здійснював збір відомостей, що становлять держтаємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". Стаття КК РФ "шпигунство" передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 20 років. У WSJ заявили, що "рішуче заперечують твердження ФСБ і вимагають негайного звільнення" свого репортера.

Після арешту Гершковича Білий дім та Держдепартамент США закликали всіх американців, які перебувають у Росії, залишити країну. WSJ закликало вислати всіх російських репортерів зі США.

З вимогою звільнити Евана Гершковича виступили президент США Джо Байден, понад 30 найбільших світових ЗМІ.

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