WSJ розповіла про стеження за своїм репортером перед арештом

Незадовго до затримання за Гершковичем під час його поїздок Росією стежили невідомі люди і знімали його на камеру, пише WSJ.

Російські спецслужби до затримання журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича стежили за ним та знімали на відео, повідомило саме видання.

WSJ не уточнює, де саме і під час роботи над яким матеріалом велося перше стеження. Ці ж люди чинили тиск на джерела Гершковича, щоб не розмовляли з ним. Сам журналіст припускав, що його телефон прослуховується. Крім того, за Гершковичем стежили невідомі люди й також знімали на камеру під час іншої його поїздки до Псковської області, пише WSJ.

Арешт Гершковича

Про затримання кореспондента WSJ у Єкатеринбурзі стало відомо 30 березня. Пізніше того ж дня Гершковича заарештували до 29 травня за рішенням Лефортовського суду Москви у справі про "шпигунство". Гершкович став першим зарубіжним репортером, заарештованим за звинуваченням у шпигунстві в Росії з моменту закінчення "холодної війни".

Федеральна служба безпеки (ФСБ) стверджує, що журналіст "здійснював збір відомостей, що становлять держтаємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". Стаття КК РФ "шпигунство" передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 20 років. У WSJ заявили, що "рішуче заперечують твердження ФСБ і вимагають негайного звільнення" свого репортера.

Після арешту Гершковича Білий дім та Держдепартамент США закликали всіх американців, які перебувають у Росії, залишити країну. WSJ закликало вислати всіх російських репортерів зі США.

З вимогою звільнити Евана Гершковича виступили президент США Джо Байден, понад 30 найбільших світових ЗМІ.

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