Арешт репортера: США просять американців негайно покинути РФ

Після того, як у Росії взяли під варту журналіста The Wall Street Journal за звинуваченням у шпигунстві, влада США закликала всіх американців негайно виїхати з РФ.

Після того як у Росії взяли під варту та відправили до слідчого ізолятора журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, влада США закликала всіх американських громадян негайно покинути територію РФ.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі заявив журналістам у четвер, 30 березня, що висунуті проти Гершковича звинувачення стали несподіванкою для американської влади. Не було жодного попередження чи ознак того, що РФ планує якісь серйозні дії проти журналістів, наводить його слова агентство dpa. В таких умовах присутність громадян США в Росії викликає глибоке занепокоєння, наголосив Кірбі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен випустив окрему заяву щодо затримання Гершковича. "Громадяни США, які проживають або подорожують Росією, повинні негайно покинути її", - йдеться в ній.

Заяву випустила і речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона закликала американців прислухатися до застережень уряду та не подорожувати до Росії, а тих, хто вже перебуває там - виїхати. За її словами, президент США Джо Байден поінформований про затримання, а Держдеп перебуває в прямому контакті з російським урядом, зокрема активно працює над забезпеченням консульського доступу до Гершковича.

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У чому РФ звинувачує американського журналіста

За твердженням російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), Гершкович "збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств військово-промислового комплексу". Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що репортера "затримали на місці злочину".

Тим часом єкатеринбурзький політтехнолог Ярослав Ширшиков і російський журналіст Дмитро Колєзєв кажуть, що журналіста останнім часом цікавило ставлення до приватної військової компанії "Вагнер" у суспільстві, та що він збирався поговорити з працівниками оборонних підприємств про їхнє ставлення до війни Росії проти України, сподіваючись спіймати когось біля прохідної" "Уралвагонзаводу" у Нижньому Тагілі або біля дослідного конструкторського бюро "Новатор" у Єкатеринбурзі.

WSJ твердження ФСБ рішуче заперечує. До приходу в це видання Гершкович працював у московському бюро агентства AFP, до того був репортером англомовного новинного сайту The Moscow Times. Його матеріали також з'являлися в The New York Times, Foreign Policy, Politico Europe. Як пише AFP, 31-річний Гершкович володіє російською мовою. Його батьки живуть у США, але походять з СРСР. Сам він прожив у Москві шість років.

Associated Press зауважує, що Гершкович став першим репортером американського ЗМІ, якого заарештували за звинуваченням у шпигунстві в Росії з часів "холодної війни".

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