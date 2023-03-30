У РФ затримали американського журналіста - росЗМІ

Як зауважує AP, в РФ вперше з часів "холодної війни" заарештували американського журналіста за підозрою у шпигунстві. Йому загрожує 20 років ув'язнення.

Американського кореспондента московського бюро газети The Wall Street Journal (WSJ) заарештували в Єкатеринбурзі за підозрою у шпигунстві, повідомляють у четвер, 30 березня, російські ЗМІ із посиланням на Федеральну службу безпеки РФ (ФСБ).

За їхніми даними, затриманий - громадянин США Еван Гершкович, 1991 року народження. Йому закидають шпигунство в РФ нібито на користь американського уряду.

Як стверджують в ФСБ, Гершкович "проводив збір відомостей, що становлять державну таємницю про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". За звинуваченням у шпигунстві американцеві загрожує покарання до 20 років позбавлення волі.

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Вперше з часу "холодної війни"

На запит інформагенції Reuters про коментар у виданні WSJ поки не відповіли. Як зауважує Associated Press, Гершкович став першим репортером американського ЗМІ, якого заарештували за звинуваченням у шпигунстві в Росії з часів "холодної війни".

За даними агентства, Гершкович висвітлює події в Росії та Україні. Його останній репортаж з Москви був присвячений уповільненню темпів розвитку російської економіки на тлі західних санкцій.

До приходу в The Wall Street Journal 31-річний Гершкович працював у московському бюро агентства AFP. До того він був репортером англомовного новинного сайту The Moscow Times. Як зауважує AFP, Гершкович володіє російською мовою. Його батьки живуть у США, але походять з СРСР.

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