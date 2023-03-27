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Польське місто ГданськФото: Dostmann/Fotostand/IMAGO
ПолітикаПольща

У Польщі затримали чергового російського шпигуна

Олександр Куницький
1 год. тому

Підозрюваному в шпигунстві на користь Росії загрожує до 10 років позбавлення волі. За даними прокуратури Гданська, він завербований з січня.

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Польща затримала іноземного громадянина за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомила у понеділок, 27 березня, прокуратура міста Гданськ.

"Зроблені у справі висновки свідчать про те, що підозрюваний діяв на користь російської розвідки, отримуючи та збираючи інформацію про критичну інфраструктуру в Поморському та Куявсько-Поморському воєводствах та про діяльність служб і органів, відповідальних за безпеку", - наводить слова прокуратури агенція Reuters.

Підозрюваного затримали ще 21 березня, і помістили під варту на три місяці, повідомила речниця прокуратури Гражина Вавринюк, пише місцева радіостанція RMF. Під час допиту затриманий зізнався у шпигунській діяльності на замовлення російської служби щонайменше з січня 2023 року. У разі доведення провини в суді йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Російська шпигунська мережа в Польщі

Нещодавно Агентство внутрішньої безпеки Польщі викрило групу з дев'яти осіб за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Підозрюваних затримали після того, як на важливих залізничних вузлах Польщі виявили десятки прихованих камер, що реєстрували рух поїздів і передавали дані в інтернет.

Також прилади для відеофіксації виявили в районі аеропорту Ряшів-Ясенка, що активно використовується для постачання західної зброї в Україну. На думку колишнього заступника начальника Служби військової контррозвідки Польщі Мацея Матисяка, російські спецслужби використовували камери головним чином для збору інформації про постачання озброєнь в Україну. Водночас він не виключив, що росіяни можуть використовувати отримані дані для організації диверсій.

Польща - не перша країна, яка виявила в себе російських шпигунів після повномасштабного нападу РФ на Україну. Зокрема, наприкінці минулого року викрили шпигуна в лавах Федеральної розвідувальної служби Німеччини, а в січні заарештували його спільника. Також у січні суд у Стокгольмі визнав двох громадян Швеції винними у шпигунстві на користь Росії, одного з них засудили до довічного позбавлення волі. Того ж місяця двох підозрюваних у роботі на російські спецслужби затримали в Словенії.

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