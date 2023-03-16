У Польщі викрили групу російських шпигунів

Затриманих підозрюють у підготовці диверсій в Польщі на замовлення російської розвідки. Вони встановлювали приховані камери на залізничних коліях і в районі аеропорту, що використовується для поставок зброї в Україну.
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Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало групу осіб за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Першою про це повідомила місцева радіостанція RMF у середу, 15 березня. Інформацію про затримання офіційно підтвердили представники польського уряду в четвер, 16 березня.
За даними RMF, затримали шістьох "іноземців з-за східного кордону", які, ймовірно, працювали на російські спецслужби. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив інформацію про викриття шпигунської мережі в ефірі Польського радіо. "Вони збирали інформацію на користь тих, хто напав на Україну, вчиняв воєнні злочини", - сказав він.
Водночас польський міністр внутрішніх справ повідомив сьогодні на пресконференції, що затримали дев'ятьох осіб. "Підозрювані вели розвідувальну діяльність проти Польщі та готували диверсії на замовлення російської розвідки", - цитує його агентство Reuters. Шістьом із них уже висунули підозри в шпигунстві, розслідування щодо трьох триває.
Моніторинг залізниць та аеропортів
Підозрюваних затримали після того, як на важливих залізничних вузлах Польщі виявили десятки прихованих камер, що реєстрували рух поїздів і передавали дані в інтернет.
Також прилади для відеофіксації виявили в районі аеропорту в Ряшів-Ясенка, що активно використовується для постачання західної зброї в Україну. За даними ЗМІ, він настільки важливий, що для його охорони розмістили зенітно-ракетні комплекси Patriot. Саме в цей аеропорт прилетів наприкінці лютого президент США Джо Байден, який потім вирушив із візитом до Києва.
На думку колишнього заступника начальника Служби військової контррозвідки Польщі Мацея Матисяка, російські спецслужби використовували камери головним чином для збору інформації про постачання озброєнь в Україну. Водночас він не виключив, що росіяни можуть використовувати отримані дані для організації диверсій. "Росіяни це робили, роблять і будуть робити. Усі ми бачили, наприклад, напад на завод із виробництва боєприпасів у Чехії, який вибухнув", - сказав він.
15 березня президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом. У канцелярії польського президента повідомили лише те, що вони обговорили ситуацію з безпекою.