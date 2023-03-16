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ПолітикаПольща

У Польщі викрили групу російських шпигунів

Віолетта Чайковська
3 год. тому

Затриманих підозрюють у підготовці диверсій в Польщі на замовлення російської розвідки. Вони встановлювали приховані камери на залізничних коліях і в районі аеропорту, що використовується для поставок зброї в Україну.

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Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало групу осіб за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Першою про це повідомила місцева радіостанція RMF у середу, 15 березня. Інформацію про затримання офіційно підтвердили представники польського уряду в четвер, 16 березня.

За даними RMF, затримали шістьох "іноземців з-за східного кордону", які, ймовірно, працювали на російські спецслужби. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив інформацію про викриття шпигунської мережі в ефірі Польського радіо. "Вони збирали інформацію на користь тих, хто напав на Україну, вчиняв воєнні злочини", - сказав він.

Водночас польський міністр внутрішніх справ повідомив сьогодні на пресконференції, що затримали дев'ятьох осіб. "Підозрювані вели розвідувальну діяльність проти Польщі та готували диверсії на замовлення російської розвідки", - цитує його агентство Reuters. Шістьом із них уже висунули підозри в шпигунстві, розслідування щодо трьох триває.

Моніторинг залізниць та аеропортів

Підозрюваних затримали після того, як на важливих залізничних вузлах Польщі виявили десятки прихованих камер, що реєстрували рух поїздів і передавали дані в інтернет.

Також прилади для відеофіксації виявили в районі аеропорту в Ряшів-Ясенка, що активно використовується для постачання західної зброї в Україну. За даними ЗМІ, він настільки важливий, що для його охорони розмістили зенітно-ракетні комплекси Patriot. Саме в цей аеропорт прилетів наприкінці лютого президент США Джо Байден, який потім вирушив із візитом до Києва.

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Збір даних про постачання зброї в Україну

На думку колишнього заступника начальника Служби військової контррозвідки Польщі Мацея Матисяка, російські спецслужби використовували камери головним чином для збору інформації про постачання озброєнь в Україну. Водночас він не виключив, що росіяни можуть використовувати отримані дані для організації диверсій. "Росіяни це робили, роблять і будуть робити. Усі ми бачили, наприклад, напад на завод із виробництва боєприпасів у Чехії, який вибухнув", - сказав він.

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15 березня президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом. У канцелярії польського президента повідомили лише те, що вони обговорили ситуацію з безпекою.

Польща - не перша країна, яка виявила в себе російських шпигунів після повномасштабного нападу РФ на Україну. Зокрема, наприкінці минулого року викрили шпигуна в лавах Федеральної розвідувальної служби Німеччини, а в січні заарештували його спільника. Також у січні суд у Стокгольмі визнав двох громадян Швеції винними у шпигунстві на користь Росії, одного з них засудили до довічного позбавлення волі. Того ж місяця двох підозрюваних у роботі на російські спецслужби затримали в Словенії.

Засновник Bellingcat про війну в Україні та шпигунів Росії

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