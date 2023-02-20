Сигнал Байдена: що означає візит президента США в Україну?

Візит президента США Джозефа Байдена у Київ вже назвали історичним. Чому саме йому надають особливого значення в контексті війни, яку розв’язала Росія проти України.

Неанонсований візит президента США Джозефа Байдана в Україну, зранку, 20 лютого, для багатьох став символічним. Він пройшов не лише майже через рік після початку повномасштабної війни Росії проти України, а й у день 9-х роковин масового розстрілу учасників Революції Гідності в центрі Києва. Саме тому свій візит Джо Байден до української столиці почав з відвідання Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, що був прихистком для протестувальників у 2014 році та стіни пам’яті загиблих за Україну.

"Важливо, що візит Байдена відбувся не в річницю російського вторгнення в Україну, а саме 20 лютого - у день розстрілів на Майдані, коли дев’ять років тому відбувся перелом в революції Гідності й через день режим Януковича впав. Це сигнал про те, що зараз, як і тоді, Росія не перепише історію на свій лад", - вважає виконавчий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський. На його переконання, цим візитом США продемонстрували російському президенту Володимиру Путіну, що Захід більше не повернеться до колишніх відносин з Росією, та більше не сприймає російський ядерний шантаж всерйоз.

Джо Байден біля стіни памяті загиблих в Україні Фото: EVAN VUCCI/AFP

Історичний візит з сигналом Путіну

Візит президента США оглядачі називають історичним для України. Хоча до цього Джозефа Байден шість разів був в Україні як віцепрезидент з адміністрації Барака Обами, однак саме як американський президент приїхав до Києва вперше. І це також перший візит президента США в Україну за майже 15 останніх років. Востаннє американський президент відвідував Київ ще в 2008 році - і це був Джордж Буш-молодший.

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Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда в коментарі DW зазначив, що завдяки Байдену Україна опинилися в центрі великої історичної геополітичної гри. "Байден провів свою роботу над помилками, які були допущені США у 2014 році і продемонстрував, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну. Також він сильно зіграв на антитезі Путіна. Бо Росія два тижні розповідала, про що Путін там заявлятиме напередодні річниці вторгнення, а приїхав Байден і створив зовсім інший порядок денний", - каже Магда.

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський на зустрічі в Києві Фото: Evan Vucci/AP/picture alliance

Депутат Верховної Ради фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко вважає, що візит Байдена до України - це чіткий меседж, спрямований президенту Росії Володимиру Путіну. "Це потужний сигнал підтримки України та потужний сигнал, спрямований Путіну, що Росія вже програла", - сказав депутат "Українським новинам".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що президенти США та України обоє задоволені візитом і його можна називати перемогою, а також чітким сигналом для Кремля. "Обидва президенти задоволені розмовою. Атмосфера - максимально довірлива і душевна. Цей візит є перемогою українського народу і президента Зеленського. Він здійснений всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота - вас ніхто не боїться!" - наголосив Дмитро Кулеба.

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Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що візит Байдена до Києва в розпал російської війни в Україні накладає особисті зобов’язання на американського президента. "Байден у сонячному Києві це прекрасно. Тепер не дати Путіну перемогти - це його місія. Як президента, як американця і як людини", - написав Клімкін на свій сторінці у Facebook і припустив, що цей візит увійде в історію, як і промова, яку, як очікується, Джо Байден виголосить у Польщі за результатами візиту в Україну.

"Ця промова буде як відомий спіч Трумена у 1947 році, де він оголосив про допомогу з комуністичною навалою в Греції та Туреччині. Або як промова Рейгана у 1987: "Пане Горбачов, знесіть цей мур". Що й коли сталося з Берлінським муром - ми всі пам’ятаємо", - зауважує Клімкін.

Чи будуть літаки для України?

Експерти сходяться на тому, що візит американського президента - це знак того, що США вірять у швидку перемогу України на полі бою. На спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським Байден вже оголосив новий пакет військової допомоги для України на 500 мільйонів доларів. В ньому будуть ракети до системи HIMARS, протитанкових ракетних комплексів JAVELIN, боєприпаси, радари для ППО.

Джозеф Байд у Києві на Зустрічі з президентм України Володимиром Зеленським Фото: EVAN VUCCI/AFP

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Джо Байден був у Києві, аби чітко заявити напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. "Росія обов'язково програє. Путін та його оточення підуть під трибунал. Україна отримає всю необхідну зброю. Жодних компромісів". Абсолютно чіткі сигнали. Абсолютно конкретний сценарій руйнування Кремля", - написав Подоляк у Twitter.

Однак заяв про постачання Україні бойових літаків американський президент у Києві так і не зробив. Надзвичайний і повноважний посол України у США 2010-2015 роках, дипломат Олександр Моцик наполягає, що публічні заяви - це лише вершина айсбергу й надання Україні сучасних літаків - це лише питання часу. На його переконання, за візитом Байдена в Київ прослідує технічна частина роботи і незабаром Україна таки отримає американські винищувачі.

"Ми очікуємо, що буде якісне розширення допомоги. Вірю, що літаки будуть, бо ми не знаємо, що президенти США та України обговорювали тет-а-тет. А саме у закритому режимі обговорюється найбільш сенсативні питання, а за ними йде технічна підготовка рішення. Цей візит нам дуже сильно додасть на полі бою", - сказав Моцик у розмові з DW.