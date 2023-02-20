Байден в Києві: США дадуть Україні допомогу на $500 млн

Україна отримає новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів, деталі якого оголосять 21 лютого, заявив президент США Джо Байден у Києві.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, який прибув у понеділок, 20 лютого, з неанонсованим візитом до Києва, пообіцяв новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів. Про це він заявив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, пише агенція dpa.

За словами Байдена, допомога включатиме артилерійські боєприпаси, переносні протитанкові комплекси Javelin, гаубиці та радари повітряного спостереження. Також сторони обговорили "зброю далекого радіусу дії" та зброю, яка ще не була поставлена в Україну.

Крім того, згідно з повідомленням Білого дому , Байден пообіцяв оголосити на цьому тижні додаткові санкції проти російських проти еліт і компаній.

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Байден: Путін глибоко помилявся

Байден наголосив, що за останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну, надаючи безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну підтримку. "І ця підтримка буде подовжена”, - написав він у Twitter.

За словами Байдена, його візит до Києва і зустріч з Зеленським мають підтвердити непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України. "Коли Путін почав вторгнення майже рік тому, він вважав, що Україна є слабкою, а Захід розділений. Він думав, що зможе нас здолати. Але він глибоко помилявся", - наголосив американський лідер.

"Прояв підтримки для всіх українців"

Своєю чергою Зеленський привітав Байдена в Києві, розцінивши такий крок як "надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців". Як повідомив Офіс президента України, Зеленський зустрів Байдена на ґанку Маріїнського палацу в центрі столиці. Після представлення членів української та американської делегацій президенти України та США поспілкувалися у форматі віч-на-віч. Президент України зазначив, що говоритиме з президентом США про ситуацію на фронті, а також про український народ, який переживає сьогодні надзвичайно важкі часи.

Нагадаємо, Байден прибув в Україну попри те, що раніше в Білому домі повідомляли про плани президента США відвідати Польщу 20-22 лютого. Востаннє Байден зустрівся з Зеленським 21 грудня 2022 року під час візиту українського президента до Вашингтона.