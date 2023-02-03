Нова військова допомога США: "крилаті бомби", ППО і Javelin

Вартість нового пакету військової допомоги Вашингтона складає близько 2,2 мільярда доларів. До нього увійшли боєприпаси до РСЗВ, які зможуть суттєво збільшити дальність ударів української армії.

Вашингтон надасть Києву новий пакет військової допомоги загальною вартістю близько 2,2 мільярда доларів, повідомило у п'ятницю, 3 лютого, міністерство оборони США.

До нового пакету допомоги, зокрема, увійдуть:

190 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами та боєприпасами для протидії безпілотним літальним апаратами (БПЛА);

181 бронемашина з захистом від мін MRAP;

250 протитанкових систем Javelin і дві тисячі протитанкових ракет;

два зенітні ракетні комплекси HAWK та інше протиповітряне озброєння і боєприпаси,

Також до пакету допомоги включені чотири радіолокаційні системи (РЛС) повітряного спостереження, 20 протимінометних РЛС, дрони Puma, обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України, обладнання для підтримки можливостей ППО України.

Крім того, до партії допомоги включене медичне обладнання, спорядження і різні види боєприпасів, зокрема снаряди калібру 120 і 155 міліметрів, і боєприпаси для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS.

Враховуючи цей пакет, загальна вартість військової допомоги, наданої США Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії, сягає 29,3 мільярда доларів, а за часів президентства Джо Байдена - 30 мільярдів доларів.

Україна зможе вражати цілі на більшій відстані

Хоча в повідомленні Пентагону не вказано, які саме боєприпаси до РСЗВ отримає Україна, речник відомства Патрік Райдер повідомив, що до пакету включені бомби малого діаметру наземного запуску (Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB), пише AFP.

GLSDB - це так звані "крилаті бомби", які поєднують авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26. Ці боєприпаси можна запускати на відстань до 150 кілометрів. Снаряди керуються за допомогою GPS і можуть бути застосовані проти броньованої техніки.

Раніше США відхилили запит України на ракети дальністю в понад 290 кілометрів. Однак зрештою Вашингтон погодився надати GLSDB, які можуть запускатися з вже наявних в України пускових установок M270 MLRS і HIMARS, і мають дальність суттєво більшу, ніж у інших наявних у ЗСУ боєприпасів.

"Це дає їм (українцям – Ред.) можливість для більшого радіуса дій... що дозволить їм проводити операції на захист своєї країни та повернути свою суверенну територію", - зауважив Райдер.

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