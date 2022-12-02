Україна отримала перші ЗРК Hаwk від Іспанії

Іспанія вже передала Україні першу партію зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони Hawk, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. "Наші перші Hawks вже надані Іспанією", - написав Резніков у Twitter в п'ятницю, 2 грудня, за підсумками зустрічі з іспанською колегою Маргаритою Роблес в Одесі.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо про новий пакет військової допомоги, яку Іспанія передасть Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони (ППО) Hawk і Aspide. Системи ППО - це саме та допомога, про яку Київ просив Мадрид, щоб "захистити цивільну інфраструктуру", повідомив тоді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

А ще 13 жовтня генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів про намір уряду Іспанії передати Україні чотири системи Hawk, хоча сам уряд Іспанії тоді ще не оголосив офіційно надання цих комплексів Україні.

ЗРК Hawk - це всепогодний інтегрований військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності виробництва компанії Raytheon в Арлінгтоні (штат Техас, США), що забезпечує протиповітряну та протиракетну оборону. Базовий HAWK був розроблений у 1950-х роках і заступив на чергування в армії США наприкінці 1950-х - початку 1960-х років. За наявними даними, спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, згодом його доопрацювали й для перехоплення ракет. Після модернізації максимальна дальність перехоплення цілей зросла до 40 кілометрів при максимальній висоті 18 кілометрів. За роки перебування на озброєнні армій двох десятків країн, системи Hawk пройшли не один етап модернізації та удосконалення.

Уряд США, де ці комплекси зняті з озброєння, обіцяв передати Україні боєприпаси до цього ЗРК.