В Україну прямують системи протиповітряної оборони з Іспанії

Новий пакет військової допомоги від Мадрида сформований на запит Києва і має допомогти захистити цивільну інфраструктуру. Також Іспанія надасть Україні генератори і допоможе з відбудовою.

У новому пакеті військової допомоги, яку Іспанія передасть Україні, будуть системи протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомив у середу, 2 листопада, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом Буено в Києві.

"Я дуже радий, що новий пакет є. Він вже на шляху до України. І найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітного ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО HAWK, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них, а також інше військове спорядження", - розповів Кулеба.

Він додав, що нові озброєння і системи ППО - це саме та допомога, про яку Київ просив Мадрид, щоб "захистити цивільну інфраструктуру". "Дуже конкретний внесок Іспанії. Вже в дорозі до України", - сказав міністр.

За словами Кулеби, Іспанія проявила лідерство, ухваливши рішення передати системи HAWK Україні. "Це був також сигнал для інших країн почати пошук систем HAWK і їхню підготовку для передачі до України. Тому ще більше систем протиповітряної оборони надійде до нас", - зауважив він.

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Генератори та допомога у відбудові від Іспанії

В свою чергу міністр закордонних справ Іспанії зазначив, що допомога його країни не обмежується лише військовим напрямом. За його словами, на запит Києва до України вже прямують "п'ять груп генераторів", які допоможуть підтримувати живлення госпіталів та інших медичних об'єктів. В подальшому Мадрид планує надіслати ще 14 генераторів.

Крім того, міністр взяв участь у передачі уряду України 30 автомобілів швидкої допомоги, оснащених для надання допомоги вагітним, які не можуть потрапити до шпиталю.

Він також запевнив, що Іспанія фінансово допомагатиме у відбудові України, відновленні інфраструктури, та об'єктів культурної спадщини.



Разом із міністром до України приїхала іспанська група криміналістів. За його словами, експерти міністерства внутрішніх справ країни підготують візит іспанських спеціалістів, які братимуть разом із Офісом генерального прокурора України участь у розслідуванні воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених Росією.