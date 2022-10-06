Берлін та Мадрид посилять співпрацю у виробництві зброї

Через погіршення ситуації в Європі та дії РФ Берлін і Мадрид зобов'язалися зробити внесок у посилення обороноздатності ЄС та зміцнити співпрацю у виробництві озброєнь.

В іспанському місті Ла-Корунья у Палаці виставок та конгресів Palexco у середу, 5 вересня, відбулася XXV зустріч топ-керівництва ФРН та Іспанії. У ній взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, 15 представників урядів, зокрема, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) та її іспанська колега – Маргарита Роблес. Це були перші міжурядові консультації між Берліном та Мадридом за дев'ять років.

На порядку денному зустрічі - обговорення сфери оборони та ситуації довкола України, питання економічних зв'язків та енергетичної безпеки, взаємодія у науці та освіті. Також сторони підписали низку угод про розширення двосторонньої співпраці. На спільній пресконференції представники країн констатували, що відносини між Берліном та Мадридом "перебувають на найвищому рівні".

Україна та питання оборони

Під час пресконференції Шольц та Санчес різко засудили вторгнення Росії в Україну як "грубе порушення міжнародного права". Вони заявили про підтримку територіальної цілісності України і намір продовжувати надавати військову допомогу Києву. Санчес також висловив упевненість, що "громадяни Росії, які вчинили воєнні злочини під час вторгнення, будуть віддані міжнародному трибуналу".

Учасники міжурядових консультацій Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Сторони зобов'язалися також "зробити внесок у посилення обороноздатності Євросоюзу та посилити співпрацю у галузі виробництва озброєнь" з огляду на "погіршення ситуації на європейському континенті, спричинене діями Росії".

Напередодні зустрічі іспанська преса з посиланням на дипломатичні джерела стверджувала, що йдеться про участь Іспанії у проєкті Європейського протиракетного щита (European Skyshield), ініціатором якого є ФРН. Наголошувалося, що це питання вже тричі обговорювалося на німецько-іспанських зустрічах нижчого рівня.

Наскільки Іспанія готова взяти участь у новому проєкті, поки не зрозуміло. На пресконференції Санчес стверджував, що "не торкався цього питання у розмові з Шольцем, але готовий до його обговорення будь-коли".

Водночас на зустрічі міністрів оборони, яка відбувалася паралельно, йшлося про німецько-франко-іспанський проєкт FCAS, який передбачає спільне створення винищувача шостого покоління: він розрахований до 2027 року і потребує 8,5 мільярда євро капіталовкладень. Реалізація проєкту зупинена через розбіжності між компаніями, які задіяні у ньому - французькою Dassault і європейською Airbus. Розблокувати ситуацію планується до кінця цього року.

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Бюджетна дисципліна та енергетична безпека

На зустрічі, зокрема, обговорювалися питання бюджетної дисципліни та заборгованості у країнах Євросоюзу. Німеччина виступає за те, щоб бюджетний дефіцит країн-членів не перевищував три відсотки, а зовнішній борг – 60 відсотків ВВП. Йдеться про норму, яку було дозволено порушувати з 2020 року через пандемію. Берлін наполягає, щоб норму знову впровадили з 2023 року, а Іспанія та низка інших європейських країн хотіли б послаблення бюджетної дисципліни.

Проте центральною темою зустрічі стало забезпечення енергетичної безпеки ЄС – проблема, яка виникла у зв'язку із загрозою припинення постачання російського газу. Обговорювалося й питання щодо можливості встановлення стелі цін на газ для споживачів. Йшлося також про будівництво газопроводу, який дозволив би доставляти через Іспанію до Центральної Європи алжирський газ, що могло б частково компенсувати зниження російських постачань.

Проєкт поки що не підтримує Франція, стверджуючи, що частина трубопроводу, яка має з'єднати газову систему Іспанії з французькою, може обійтися занадто дорого і виявитися надалі нерентабельною. Турбуленція на газовому ринку, на думку Парижа, має тимчасовий характер. Сторони "підтвердили свій намір реалізувати проєкт", попередньо переконавши Францію приєднатися до нього.