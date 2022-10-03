Німеччина серйозно сприймає ядерні погрози від РФ - Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) висловила занепокоєння з приводу неодноразових погроз з боку президента Росії Володимира Путіна застосувати у війні проти України ядерну зброю. Водночас Бербок наголосила, що німецький уряд не дозволить себе шантажувати такими заявами.
"Ми сприймаємо його (Путіна. - Ред.) слова дуже серйозно, ставитися до цього по-іншому було б легковажним", - сказала міністерка в інтерв'ю виданню Neuen Osnabrücker Zeitung, що було опубліковано у понеділок, 3 жовтня. За її словами, Путін раз за разом демонструє, що він не зупиниться навіть перед найгіршими воєнними злочинами. Бербок також переконана, що війну із застосуванням ядерної зброї не підтримає жодна країна світу - навіть ті країни, які до цього моменту "позиціонують себе не чітко, як Китай". "Ми не повинні і не будемо піддаватися шантажу, Путін сприйняв би це як запрошення до подальшої ескалації", - вважає Бербок.
Також вона пообіцяла, що Німеччина продовжуватиме "відповідально" підтримувати Україну. Бербок висловила переконання, що президент Росії втрачає міжнародну підтримку. "Немає практично жодної країни в світі, яка б все ще підтримувала Путіна, сотні тисяч молодих росіян тікають з країни. Російський президент як ніколи самотній і ізольований", - переконана німецька політикиня.
Наприкінці вересня радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван попередив, що його країна рішуче відреагує на використання Росією ядерної зброї проти України, і наслідки для Росії будуть катастрофічними. У зв'язку з загрозою ядерних ударів по Україні розвідувальні служби США та їхніх союзників посилили спостереження за Росією, щоб відстежити підготовку до таких ударів, повідомило видання Politico 27 вересня.
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