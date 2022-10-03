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Війна Росії проти України
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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Німеччина серйозно сприймає ядерні погрози від РФ - Бербок

Максим Сидоржевський
1 год. тому

ФРН не дозволить Росії себе шантажувати можливими ядерними ударами по Україні, заявила глава МЗС Анналена Бербок.

https://www.dw.com/uk/nimeccina-serjozno-sprijmae-aderni-pogrozi-vid-rf-berbok/a-63323073

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) висловила занепокоєння з приводу неодноразових погроз з боку президента Росії Володимира Путіна застосувати у війні проти України ядерну зброю. Водночас Бербок наголосила, що німецький уряд не дозволить себе шантажувати такими заявами.

"Ми сприймаємо його (Путіна. - Ред.) слова дуже серйозно, ставитися до цього по-іншому було б легковажним", - сказала міністерка в інтерв'ю виданню Neuen Osnabrücker Zeitung, що було опубліковано у понеділок, 3 жовтня. За її словами, Путін раз за разом демонструє, що він не зупиниться навіть перед найгіршими воєнними злочинами. Бербок також переконана, що війну із застосуванням ядерної зброї не підтримає жодна країна світу - навіть ті країни, які до цього моменту "позиціонують себе не чітко, як Китай". "Ми не повинні і не будемо піддаватися шантажу, Путін сприйняв би це як запрошення до подальшої ескалації", - вважає Бербок.

Також вона пообіцяла, що Німеччина продовжуватиме "відповідально" підтримувати Україну. Бербок висловила переконання, що президент Росії втрачає міжнародну підтримку. "Немає практично жодної країни в світі, яка б все ще підтримувала Путіна, сотні тисяч молодих росіян тікають з країни. Російський президент як ніколи самотній і ізольований", - переконана німецька політикиня.

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На Заході, а також в Україні неодноразово заявляли, що серйозно сприймають загрозу ядерних ударів з боку РФ. У Головному управлінні розвідки міноборони України 29 вересня заявляли, що оцінюють загрозу застосування РФ тактичної ядерної зброї як "дуже високу"

Наприкінці вересня радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван попередив, що його країна рішуче відреагує на використання Росією ядерної зброї проти України, і наслідки для Росії будуть катастрофічними. У зв'язку з загрозою ядерних ударів по Україні розвідувальні служби США та їхніх союзників посилили спостереження за Росією, щоб відстежити підготовку до таких ударів, повідомило видання Politico 27 вересня.

"Це не врятує дупу Путіна": Порошенко про ядерний удар РФ

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Німеччина серйозно сприймає ядерні погрози від РФ - Бербок

Політика
1 год. тому
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