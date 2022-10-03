  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Володимир Путін
Навіть використання Путіним ядерної зброї в Україні не змінить ситуації на полі бою, вважає колишній директор ЦРУ.Фото: Russian Presidential Press and Information Office/Russian Look/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Ексглава ЦРУ описав можливу реакцію НАТО на ядерний удар РФ

Даниїл Сотников
3 год. тому

Якщо Путін застосує ядерну зброю в Україні, США та НАТО знищать російську армію, вважає американський генерал Девід Петреус.

https://www.dw.com/uk/eksglava-cru-opisav-mozlivu-vidpovid-nato-na-adernij-udar-rf/a-63321237

Погрози президента Росії Володимира Путіна використати ядерну зброю в Україні варто сприймати серйозно, заявив колишній директор американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ) генерал Девід Петреус і припустив, якою може бути реакція США та Північноатлантичного альянсу (НАТО).

"Просто щоби дати вам гіпотетичне уявлення: ми відповіли б, очоливши колективні зусилля НАТО, які знищили б усі звичайні російські сили, які ми можемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні, в Криму, і кожен корабель у Чорному морі", - сказав Петреус в інтерв'ю американському телеканалу ABC 2 жовтня.

Ексдиректор ЦРУ Девід Петреус
Девід ПетреусФото: DW

Генерал погодився з ремаркою ведучого, що поширення радіації на територію країн НАТО після можливого використання Росією ядерної зброї може бути розцінене як напад на країну-члена Північноатлантичного альянсу. "Це не може залишитися без відповіді", - наголосив Петреус.

Водночас він додав, що, на його думку, США та НАТО уникатимуть ядерної ескалації.

Читайте також: США та союзники посилили спостереження за ядерною зброєю Росії

Ексдиректор ЦРУ: Путін незворотно програє

Ексглава ЦРУ вважає, що навіть використання Путіним ядерної зброї в Україні не змінить ситуації на полі бою. За його словами, спроба анексії української території - це "відчайдушний крок" Путіна. "Він програє, і реальність на полі бою, з якою він стикається, на мій погляд, незворотна. Жодна мобілізація чи анексія, жодні навіть завуальовані ядерні загрози не зможуть вивести його з цієї ситуації", - сказав Петреус.

За його оцінкою, Україна за останні сім місяців мобілізувала, озброїла та навчила свою армію "незрівнянно краще за Росію", внаслідок чого українські Збройні сили зараз набагато ефективніші за російські. "У даний момент немає нічого, що Путін може з цим вдіяти. Поразки на полі бою продовжуватимуться. Єдине питання полягає в тому, коли ми почнемо бачити не здачу в полон окремих солдатів і підрозділів, а крах більших формувань. Я думаю, це буде", - сказав генерал.

"Нас відправили на смерть"


Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Ядерні погрози Путіна - блеф чи реальна загроза?

Ядерні погрози Путіна - блеф чи реальна загроза?

Ядерні погрози Путіна - блеф чи реальна загроза?

Росія знову пригрозила застосуванням ядерної зброї. DW з'ясовувала, чи мають чим відповісти Захід та НАТО?
Конфлікти
24 вересня 2022 р.
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Російська Держдума схвалила незаконну анексію територій України

Держдума РФ схвалила анексію окупованих територій України

Політика
2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Гроші за російський газ і нафту вбивають українців - Гурієв

Гроші за російський газ і нафту вбивають українців - Гурієв

Економіка
7 год. тому
08:12 хв.
На велосипеді - від мобілізації: російські ухилянти на кордоні з Грузією

Як ЄС розділився у ставленні до російських дезертирів

Як ЄС розділився у ставленні до російських дезертирів

Політика
9 год. тому
Виборчий плакат у Софії

Болгарія: вибори перед суворою зимою

Болгарія: вибори перед суворою зимою

Політика
1 жовтня 2022 р.
Президент України Володимир Зеленський

Відповідь Києва на шоу Путіна - заявка на членство в НАТО

Відповідь Києва на шоу Путіна - заявка на членство в НАТО

Конфлікти
30 вересня 2022 р.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО: Фокус "на наданні негайної підтримки Україні"

Генсек НАТО: Фокус "на наданні негайної підтримки Україні"

Конфлікти
30 вересня 2022 р.
Пускова установка системи NASAMS у Нідерландах (фото з архіву)

Як можуть ЗРК NASAMS посилити обороноздатність України

Як можуть ЗРК NASAMS посилити обороноздатність України

Політика
30 вересня 2022 р.
На головну сторінку