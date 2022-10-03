Ексглава ЦРУ описав можливу реакцію НАТО на ядерний удар РФ

Погрози президента Росії Володимира Путіна використати ядерну зброю в Україні варто сприймати серйозно, заявив колишній директор американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ) генерал Девід Петреус і припустив, якою може бути реакція США та Північноатлантичного альянсу (НАТО).

"Просто щоби дати вам гіпотетичне уявлення: ми відповіли б, очоливши колективні зусилля НАТО, які знищили б усі звичайні російські сили, які ми можемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні, в Криму, і кожен корабель у Чорному морі", - сказав Петреус в інтерв'ю американському телеканалу ABC 2 жовтня.

Девід Петреус Фото: DW

Генерал погодився з ремаркою ведучого, що поширення радіації на територію країн НАТО після можливого використання Росією ядерної зброї може бути розцінене як напад на країну-члена Північноатлантичного альянсу. "Це не може залишитися без відповіді", - наголосив Петреус.

Водночас він додав, що, на його думку, США та НАТО уникатимуть ядерної ескалації.

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Ексдиректор ЦРУ: Путін незворотно програє

Ексглава ЦРУ вважає, що навіть використання Путіним ядерної зброї в Україні не змінить ситуації на полі бою. За його словами, спроба анексії української території - це "відчайдушний крок" Путіна. "Він програє, і реальність на полі бою, з якою він стикається, на мій погляд, незворотна. Жодна мобілізація чи анексія, жодні навіть завуальовані ядерні загрози не зможуть вивести його з цієї ситуації", - сказав Петреус.

За його оцінкою, Україна за останні сім місяців мобілізувала, озброїла та навчила свою армію "незрівнянно краще за Росію", внаслідок чого українські Збройні сили зараз набагато ефективніші за російські. "У даний момент немає нічого, що Путін може з цим вдіяти. Поразки на полі бою продовжуватимуться. Єдине питання полягає в тому, коли ми почнемо бачити не здачу в полон окремих солдатів і підрозділів, а крах більших формувань. Я думаю, це буде", - сказав генерал.

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