США посилили спостереження за ядерною зброєю Росії

На Заході побоюються, що Путін у спробі перехопити ініціативу у війні з Україною застосує тактичну ядерну зброю. При цьому експерти визнають, що виявити переоснащення авіації для її застосування - неможливо.

Розвідувальні служби США та їхніх союзників посилили спостереження за Росією, щоби відстежити підготовку до можливого ядерного удару по території України. Про це повідомило видання Politico 27 вересня, посилаючись на слова п'яти чинних і колишніх американських чиновників.

"Ми спостерігаємо за цим уважніше", - цитує видання слова одного з чиновників Білого дому, який має доступ до розвідданих про ядерні сили РФ. За його словами, спостереження ведеться у повітрі, космосі та кіберпросторі.

Зокрема, США та союзники використовують комерційні супутники для спостереження за російськими підрозділами на землі. Минулого тижня американські розвідувальні літаки неодноразово моніторили Калінінградську область, де Росія розмістила, зокрема, і гіперзвукові ракети.

При цьому джерела видання вказали на складнощі, пов'язані з тим, що Росія, очевидно, розглядає можливість застосування в Україні не стратегічної, а тактичної ядерної зброї (ТЯЗ).

Складнощі з отриманням розвідданих

Як пояснили співрозмовники, більшість російських літаків можуть бути оснащені не лише звичайними ракетами, але й меншими тактичними ядерними боєприпасами, призначеними для більш прицільного використання на полі бою, ніж стратегічні. Наприклад, ідеться про міжконтинентальні балістичні ракети.

У випадку зі стратегічними ракетами, можна розпізнати ознаки, що їх ставлять на бойове чергування або ж готують для проведення навчань, але у випадку з ТЯЗ це не так. "Це означає, що США можуть так і не дізнатися, чи російські війська замінили звичайні боєприпаси на атомні бомби, якщо Путін і його командири самі не захочуть, щоби світ дізнався про це заздалегідь", - йдеться у матеріалі.

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Погрози Путіна

Після російського повномасштабного вторгнення в Україну президент РФ Володимир Путін, представники влади та пропагандисти неодноразово давали зрозуміти, що Росія може застосувати ядерну зброю в разі ядерної "загрози". 21 вересня Путін у зверненні до народу в зв'язку з початком мобілізації заявив, що влада Росії для захисту своєї території готова використовувати "всі наявні засоби", наголосивши, що "це не блеф".

27 вересня у псевдоутвореннях "ДНР" і "ЛНР", а також на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей України завершилися так звані "референдуми" про приєднання до РФ. За твердженнями окупаційної влади, більшість учасників підтримали входження регіонів до складу Росії. За п'ять днів до цього заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв попередив, що коли ці території "будуть прийняті до Росії", їх захищатимуть російські збройні сили, і армія зможе використовувати "будь-яку російську зброю, включно зі стратегічною ядерною".

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