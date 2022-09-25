США пригрозили РФ катастрофічними наслідками за ядерний удар

У Білому домі кажуть, що останніми днями часто підтримували прямий контракт з Москвою і розповіли про наслідки "більш детально".

Сполучені Штати Америки рішуче відреагують на використання Росією ядерної зброї проти України, й наслідки для Москви такого кроку матимуть катастрофічні масштаби, попередив у неділю, 25 вересня, радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван.

"Якщо Росія перетне цю лінію, то для Росії наслідки будуть катастрофічними. Сполучені Штати дадуть рішучу відповідь", - заявив Салліван в ефірі телеканалу NBC. За його словами, Вашингтон непублічно пояснив Москві "більш детально, що саме це означатиме". Салліван сказав, що Сполучені Штати часто підтримували прямий контакт з Росією, в тому числі протягом останніх кількох днів, щоб обговорити ситуацію в Україні та дії й погрози президента РФ Володимира Путіна.

"Путін все ще має намір знищити українців, які, на його думку, не мають права на існування. Тож він збирається продовжувати, і ми повинні продовжувати (допомагати Україні. - Ред.) зброєю, боєприпасами, розвідданими та рештою підтримки, яку ми можемо надати", - зауважив радник з питань нацбезпеки президента США Джо Байдена.

Зеленський: "Путін не блефує"

Тим часом президент України Володимир Зеленський у неділю, 25 вересня, заявив, що всерйоз сприймає погрози глави Кремля Володимира Путіна застосувати ядерну зброю. "Можливо, вчора це було блефом. А зараз це може стати реальністю", - зауважив Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CBS News.

Він при цьому нагадав про обстріли російськими військами Запорізької АЕС, яка ними окупована. "Він (Путін. - Ред.) хоче залякати весь світ. Це є перші кроки його ядерного шантажу. Я не думаю, що він блефує", - сказав Зеленський.

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Реакція ЄС і НАТО на погрози Кремля

Про те, що недооцінювати погрози Путіна не варто, 24 вересня заявив і верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. "Безумовно, це небезпечний момент, оскільки російську армію загнали в кут, і реакція Путіна - погроза використання ядерної зброї - це дуже погано", - сказав Боррель.

Такої ж позиції дотримуються і в НАТО. Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявляв, що Росії відомо про "важкі наслідки" у разі застосування ядерної зброї в Україні. "Вони знають, що будуть тяжкі наслідки. Я не буду уточнювати, як ми будемо реагувати, це залежить від того, яку зброю масового знищення вони можуть застосувати", - сказав він.

При цьому Столтенберг додав, що ймовірність будь-якого застосування ядерної зброї все ще низька, однак "потенційні наслідки настільки великі, тому ми повинні сприймати це серйозно".

Нагадаємо, у своєму зверненні до нації 21 вересня Путін заявив, що його країна має "різну зброю ураження" і "використає всі доступні нам засоби", додавши: "Це не блеф".