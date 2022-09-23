РФ може використати "референдуми" для ескалації війни - НАТО

За словами Єнса Столтенберга, найкращий спосіб покласти край війні, яку розв'язала в Україні Росія - це ще більше зміцнити українців на полі бою.

Світ повинен підготуватися до того, що Росія використає псевдореферендуми в Україні, щоб стверджувати, що на російську територію атакують зі зброї НАТО, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у коментарі CNN.

"Це саме те, до чого ми маємо бути готові, що Росія використає ці фіктивні голоси для подальшої ескалації війни в Україні", - сказав він, додавши, що голосування на псевдореферендумах не має легітимності і нічого не змінює.

"Відповідь НАТО - посилити підтримку. Найкращий спосіб покласти край цій війні - це ще більше зміцнити українців на полі бою, щоб вони могли на певному етапі сісти за стіл і досягти рішення, яке буде прийнятним для України та збереже Україну як суверенну незалежну державу в Європі", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також додав, що підтримує президента України Володимира Зеленського в тому, що українці на окупованих територіях не повинні брати участь у цих "референдумах".

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"Серйозні наслідки" для РФ за використання ядерної зброї

Коментуючи погрози Путіна про використання ядерної зброї, Столтенберг заявив, що Росії відомо про "важкі наслідки" у разі її застосування в Україні. "Вони знають, що будуть тяжкі наслідки. Я не буду уточнювати, як ми будемо реагувати, це залежить від того, яку зброю масового знищення вони можуть застосувати", - сказав він.

Столтенберг зауважив, що такі попередження від Заходу необхідні, щоб запобігти можливому використанню Кремлем ядерної зброї.

"Справа в тому, - продовжив він, - що ймовірність будь-якого застосування ядерної зброї все ще низька, але потенційні наслідки настільки великі, тому ми повинні сприймати це серйозно. І риторика, погрози, якими президент Путін знову і знову посилює напругу, є небезпечними та безрозсудними".

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