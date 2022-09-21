Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ

Від сьогодні в Росії розпочинається часткова мобілізація, заявив президент РФ Володимир Путін у відеозверненні. Призову підлягатимуть 300 тисяч резервістів, повідомив російський міністр оборони Сергій Шойгу.

Президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Про це він сказав під час телевізійного звернення до росіян у середу, 21 вересня.

"Для захисту нашої батьківщини, її суверенітету та територіальної цілісності, для забезпечення безпеки нашого народу і людей на "звільнених територіях" вважаю необхідним підтримати пропозицію міністерства оборони і генерального штабу про проведення в РФ часткової мобілізації", - заявив він.

За його словами, призову підлягатимуть громадяни, які перебувають в запасі, а також ті, хто проходив службу в збройних силах, "мають певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід". Перед відправкою до військових частин призовники проходитимуть додаткову підготовку, додав він.

"Указ про часткову мобілізацію підписаний. Мобілізаційні заходи розпочнуться сьогодні, з 21 вересня", - сказав Путін.

Ядерні погрози Путіна

У своєму зверненні Путін заявив, що "головна ціль РФ - звільнення всієї території Донбасу" лишається незмінною, а також, що Росія "зробить все, щоби забезпечити безпечні умови" так званих "референдумів" на окупованих територіях України та підтримає рішення, ухвалені на них.

Крім того, Путін звинуватив Захід в "агресивній антиросійській політиці" та погрозах у бік РФ. "Уже не ховаючись кажуть, що Росія має бути розгромлена усіма засобами на полі бою", - сказав він, додавши, що в "хід пішов ядерний шантаж" з боку представників країн Організації Північноатлантичного договору (НАТО). "Хочу нагадати, що наша країна також має різні засоби ураження (...) При загрозі територіальній цілісності нашої країни, для захисту Росії та нашого народу ми безумовно використаємо всі наявні в нашому розпорядженні засоби. Це не блеф", - заявив Путін.

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Росія мобілізує 300 тисяч резервістів

За указом Путіна призову підлягатимуть 300 тисяч резервістів, повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу в інтерв'ю російським ЗМІ.

За його словами, студентів та строковиків мобілізовувати та направляти на війну не будуть. РФ має "великий мобілізаційний ресурс серед тих, хто вже відслужив і має військову спеціальність" - майже 25 мільйонів, додав Шойгу. Нинішня часткова мобілізація, за його словами, оголошена для того, щоби "закріпити" території за лінією фронту.

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Шойгу також заявив, що Росія "на сьогоднішній день воює вже не стільки з Україною та українською армією, скільки з колективним Заходом плюс НАТО".

Крім того, міністр оборони РФ стверджує, що за час повномасштабної війни загинули більше 60 тисяч українських військових, а були поранені більше 40 тисяч, при цьому серед російських військових загинули менше шести тисяч.

Нагадаємо, наприкінці серпня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомляв, що з початку повномасштабної війни загинули майже дев'ять тисяч українських військових. Водночас станом на 21 вересня, за даними генерального штабу ЗСУ, втрати збройних сил РФ становлять понад 55 тисяч військових.