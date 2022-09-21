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Російський прапор після звільнення міста Ізюм на Харківщині
Російський прапор після звільнення міста Ізюм на ХарківщиніФото: Gleb Garanich/REUTERS
КонфліктиУкраїна

РФ хоче стримати наступ ЗСУ завдяки "референдумам" - ISW

Олександр Куницький
3 год. тому

Проведенням "референдумів" на окупованих територіях України Росія прагне стримати контрнаступ ЗСУ, однак це їй не вдасться, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

https://www.dw.com/uk/rf-hoce-strimati-nastup-zsu-za-dopomogou-referendumiv-isw/a-63189349

Російський президент Володимир Путін сподівається стримати контрнаступ Збройних сил України завдяки анексії окупованих територій після так званих "референдумів", щоби звинуватити Україну в "нападі на Росію". Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 20 вересня.

Аналітики зазначають, що російські офіційні особи та пропагандисти, зокрема, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, 20 вересня випустили "попередження" про те, що "посягання на територію Росії є злочином, а вчинення цього злочину дозволяє використовувати всі засоби самооборони". Ці розпливчасті попередження Кремля, ймовірно, натякають на ядерну ескалацію, вважають в ISW. Водночас експерти нагадують, що після ударів Збройних сил України по анексованому Криму, який РФ вважає своєю територією, відповіді не було.

Плани Кремля з анексії окупованих територій України націлені насамперед на внутрішню аудиторію, вважають експерти ISW. "Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" новопроголошені території Росії", - пишуть вони в звіті.

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Залучення призовників

Аналітики ISW вважають, що незаконна анексія окупованих територій України дозволить російським військовим законно та відкрито направляти військовозобов'язаних на війну на сході та півдні України. Раніше російське керівництво направляло в Україну солдатів строкової служби, що є прямим порушенням російського законодавства, нагадують в Інституті. "Російський піврічний цикл призову зазвичай збирає близько 130 тисяч призовників двічі на рік. Наступний цикл триває з 1 жовтня по 31 грудня", - йдеться у звіті.

Тим часом призначені Росією окупаційні чиновники в Херсонській та Запорізькій областях оголосили про формування "добровольчих" загонів для участі у війні проти України. На думку аналітиків ISW, таким чином РФ, імовірно, змусить українських чоловіків на окупованих територіях воювати в цих підрозділах. Однак експерти переконані, що сили, сформовані з таких "добровольців", будуть невеликими та погано навченими. "Більшість активних і працездатних російських чоловіків і українських колабораціоністів, ймовірно, вже пішли добровольцями на одному з попередніх етапів вербування", - йдеться у звіті.

В ISW переконані, що всі ці заходи не дозволять РФ захопити всю Донецьку область та захистити окуповані Росією частини Луганської, Херсонської та Запорізької областей. "Путін не має ані часу, ані ресурсів, необхідних для створення ефективної бойової сили", - наголошують експерти. 

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