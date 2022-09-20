Партнери України засудили підготовку "референдумів" РФ

Міжнародна спільнота виключає визнання анексії Росією нових регіонів України. Такий крок має стати приводом для нових санкцій проти Москви і збільшення постачань озброєнь Києву, вважають в Естонії і Латвії.

"Референдуми", які Росія планує провести на окупованих територіяхДонецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей 23-27 вересня, не матимуть легітимності та не змінять характеру загарбницької війни РФ проти України. "Це подальша ескалація путінської війни. Міжнародна спільнота має засудити це кричуще порушення міжнародного права та посилити підтримку України", - написав у Twitter у вівторок, 20 вересня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголосив, що Росія намагається у силовий спосіб змінити кордони України, що є явним порушенням Статуту ООН, незалежності, суверенітету та територіальної цілісності країни.

ЄС рішуче засуджує ці плани РФ і наголошує, що їхні результати будуть недійсними та не будуть визнані ЄС та його державами-членами. "Росія, її політичне керівництво та всі причетні до цих "референдумів" та інших порушень міжнародного права в Україні будуть притягнуті до відповідальності, а також будуть розглянуті додаткові обмежувальні заходи проти Росії", - наводить слова Борреля Європейська служба зовнішніх справ.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван також зазначив, що Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на анексовані частини України. "Ці "референдуми" є посяганням на принципи суверенітету та територіальної цілісності, які лежать в основі міжнародної системи", - цитує його агенція AFP.

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Пародія і цинізм

Президент Франції Еммануель Макрон назвав такі "референдуми" на окупованих територіях "пародією", "цинізмом" і черговою провокацією з боку Москви. "Якби ідея "референдуму" на Донбасі не була такою трагічною, це було б смішно", - цитує його слова Reuters.

Водночас Макрон планує поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним. "Очікується, що протягом найближчих днів ми проведемо розмову з президентом Путіним, зокрема щодо атомного питання (про ЗАЕС - ред.)", - сказав Макрон.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) засудив наміри провести "референдуми" в Україні, назвавши їх "фікцією", яку має відкинути міжнародна спільнота. "Чітко зрозуміло, що ці фіктивні референдуми не можуть бути прийняті і не підпадають під дію міжнародного права", - сказав Шольц журналістам на полях Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Канцлер назвав таку підготовку до голосувань за приєднання до РФ "частиною наміру імперіалістичної агресії" Росії.

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Стимул до постачання танків Україні

Якщо Росія анексує нові регіони України, це має стати приводом для дебатів щодо постачання Києву важкого озброєння, такого як бойові танки, адже це також змінює "ситуацію в Європі та розуміння того, що ми повинні робити", заявив у вівторок президент Естонії Алар Каріс, повідомляє dpa.

Він також закликав до запровадження нових санкцій Європейського Союзу проти Москви.

Про необхідність нових санкцій проти Москви заявив і міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. "Міжнародне співтовариство має відхилити цей крок, має бути запроваджено більше санкцій і Україна повинна отримати більше зброї, щоб звільнити свою територію, ми повинні сказати "ні" російському шантажу", - написав він вівторок в Twitter.

Україна вимагає визнати РФ спонсором тероризму

У МЗС України у відповідь на плани подальшої анексії з боку РФ закликали міжнародних партнерів визнати Росію державою-спонсором тероризму і запровадити нові санкції. "Особи, які будуть організовувати псевдореферендуми, стануть об'єктом кримінальних проваджень, компетентні органи України вживатимуть заходи щодо їхнього розшуку та притягнення до відповідальності", - йдеться у заяві міністерства.

У МЗС наголосили, що "фейкові плебісцити не матимуть жодних юридичних наслідків та не змінять адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України".

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив: Україна і надалі звільнятиме свої території, попри плани РФ. "Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії", - написав він у Twitter.