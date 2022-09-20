В окупованих регіонах України обрали дати "референдумів"

У чотирьох областях України готують "голосування" про приєднання до РФ з 23 по 27 вересня. У Москві вже заявили, що готові їх визнати. У Києві вважають такий поспіх ознакою страху подальших військових поразок РФ.

Представники підконтрольних Росії утворень на території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України у вівторок, 20 вересня, оголосили про плани найближчим часом провести так звані "референдуми про входження регіону до складу Російської Федерації", повідомляє російська агенція "Інтерфакс".

У Луганській і Донецькій областях ради "ЛНР" і "ДНР" озвучили конкретні дати проведення "референдумів" - з 23 по 27 вересня, пише російська державна агенція "РІА "Новості". Такі ж терміни згодом назвали і представники окупаційної влади у Херсонській області. У підконтрольному РФ Мелітополі Запорізькій області оголосили про можливість проведення "референдуму" найближчими днями.

При цьому в "ДНР" вже заявили, що хочуть записати до "результатів референдуму" і голоси українців, які проживають на неокупованій частині Донецької області: начебто планують створити можливість "голосувати віддалено".

У Москві вже готуються "визнавати референдуми"

Невдовзі після заяв з окупованих регіонів України голова Державної думи РФ В'ячеслав Володін прямо на пленарному засіданні нижньої палати російського парламенту заявив, що Росія підтримає "рішення референдумів" щодо включення окупованих регіонів України до складу РФ.

"Якщо під час прямого волевиявлення вони висловляться, що хочуть бути у складі Росії, колеги, ми їх підтримаємо, чи ви згодні з цим?" - сказав Володін, чиї слова інші російські депутати зустріли оплесками, пише "Інтерфакс".

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав в Telegram, що анексія нових територій України "повністю змінить вектор розвитку Росії на десятиліття", а також призведе до незворотної геополітичної трансформації у світі.

Київ називає підготовку "наївним шантажем"

У Києві поспіх Кремля у проведенні "референдумів" пов'язали зі страхом військового розгрому і назвали "наївним шантажем погрозами і страшилками". "Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою", - написав у вівторок у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак

Сам президент Володимир Зеленський раніше неодноразово заявляв, що проведення Росією "референдумів" на окупованих територіях України унеможливить будь які переговори з Москвою.

Такої ж думки дотримується і канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). У другій половині серпня на саміті "Кримської платформи", він разом з іншими лідерами країн Заходу застеріг Росію від спроб анексувати інші території України за кримським сценарієм, зокрема за допомогою "референдумів". "Будь-який фейковий референдум або інші спроби змінити статус частин української території ніколи не буде визнано", - наголосив тоді канцлер ФРН.