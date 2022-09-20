Підготовка до "референдумів" свідчить про паніку - ISW

Аналітики інституту вивчення війни зазначають, що контрнаступ українських військових викликає паніку маріонеткових сил РФ. Тому вони наголошують на терміновому проведенні "референдумів" на окупованих територіях.

Термінове обговорення 19 вересня представниками російської окупаційної влади необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей вказує на те, що контрнаступ України, що триває, викликає паніку маріонеткових сил і деяких представників Кремля, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Часткова анексія на цьому етапі також поставить Кремль у дивне становище, в якому він вимагатиме, щоб українські війська не окуповували "російську" територію, і принизливе становище, коли він не зможе забезпечити виконання цієї вимоги. Залишається дуже незрозумілим, чи готовий президент Росії Володимир Путін поставити себе у таку у безвихідь із сумнівною вигодою від того, щоб (мати змогу) легше погрожувати НАТО чи Україні ескалацією, яку він, дуже вірогідно, не в змозі здійснити на даному етапі", - повідомляється у звіті аналітиків ISW за 19 вересня. Зазначається також, що українські успіхи у контрнаступі підривають бойовий дух російських підрозділів, які до вторгнення в Україну вважалися елітними.

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Негайно провести референдум

Колишній президент і прем'єр-міністр РФ, нині заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв 20 вересня заявив, що "референдуми" на окупованих територіях України щодо приєднання до Росії повністю "змінять вектор розвитку Росії на десятиліття". У дописі в Telegram-каналі Медвєдєв наголосив, що після проведення референдумів і прийняття нових територій до скраду РФ "геополітична трансформація в світі набуде невідворотного характеру". Медвєдєв також наполягає на внесенні правок у конституцію країни, після яких майбутні керівники РФ не зможуть скасувати рішення про приєднання цих територій.

Українські прапори над звільненими ЗСУ територіями To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Тим часом "громадська рада" окупованої Херсонської області звернулася до "військово-цивільної адміністрації" з ініціативою про негайне проведення "референдуму" щодо входження регіону до складу Росії, повідомила агенція Інтерфакс 20 вересня. Звернення буцімто підготовлено на основі пропозицій та побажань громадських організацій та мешканців Херсонської області. "Громадська рада дійшла висновку, що настала гостра необхідність негайного проведення референдуму щодо входження Херсонської області до складу Російської Федерації", - йдеться у документі, цитує агенція.

Цьому передувала заява депутата Держдуми Росії Віктора Водолацького про те, що "референдум" щодо входження самопроголошеної "ЛНР" до складу РФ відбудеться найближчим часом, восени. Раніше, 19 вересня, "громадські палати" самопроголошених утворень "ДНР" та "ЛНР" закликали очільників псевдореспублік провести "референдуми" про приєднання до Росії.

Фіктивні референдуми нічого не змінять - Київ

Проведення фіктивних референдумів на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінить з точки зору міжнародного права, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. "Російські пропагандисти закохані в "референдуми" як панацею. Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим - це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори - фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів", - написав Подоляк у Twitter.